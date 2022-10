Sabato 15 ottobre a Serrata l'inaugurazione della neocostituita sezione ANPI intercomunale Laureana di Borrello-Galatro-Serrata

Noi siamo lAnpi Alla scoperta del territorioSabato 15 ottobre alle ore 18 a Palazzo Gagliardi sarà inaugurata la sede della neocostituita sezione ANPI intercomunale Laureana di Borrello-Galatro-Serrata. Il Comune di Serrata, attento da sempre a quelle che sono le esigenze del territorio e le necessità di coloro che gravitano nel mondo dell’associazionismo, ha accolto la richiesta dell’ANPI e a messo a disposizione un locale di Palazzo Gagliardi per lo svolgimento delle attività della sezione ANPI di questo territorio. Il sindaco di Serrata, Angelo D’Angelis, sarà presente all’iniziativa.

L’associazione apartitica, presente per la prima volta in questa zona, è stata costituita nel mese di giugno, e ha messo insieme, in pochi mesi, esperienze e sensibilità diverse, ma anche generazioni differenti: i tesserati Anpi in questo territorio sono 40 e la fascia d’età va dai 28 ai 90 anni. Arduo il compito della nostra ANPI che nel suo documento programmatico, si propone di intervenire in diversi ambiti: dal sociale alla sanità - per la riqualificazione sanitaria del territorio-; dalla creazione di percorsi didattici ad hoc all’organizzazione di un Cineforum; dalla promozione di attività di educazione ambientale e realizzazione di itinerari escursionistici ambientali, naturalistici ed intercomunali alla creazione di una mostra multimediale; dalla creazione di un Comitato Scientifico Provinciale alla creazione di una Fondazione Camilliti ed al ripristino della Mostra della Civiltà Contadina.

Gli obiettivi sono molteplici, ma tra i tanti un’unica consapevolezza: il nostro entroterra ha bisogno di un anello di congiunzione tra associazioni, cittadini ed enti locali per riconquistare e riscoprire i diritti ed i servizi essenziali. L’ANPI è condivisione, confronto, volontà di difendere e diffondere i nostri principi, ma anche di creare una rete tra i cittadini di tutte le fasce sociali: stiamo crescendo come numero di iscritti e abbiamo tutti voglia di condividere e confrontarci quotidianamente in difesa della democrazia, della pace e della giustizia sociale.

Amalia Giordano

Presidente ANPI Laureana di Borrello – Galatro -Serrata