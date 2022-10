BAGNARA CALABRA Ricollocata la statua dell'Assunta sul frontone della Chiesa Abbaziale

Ricollocata la statua dellAssuntaRicollocata sul timpano della chiesa parrocchiale di Santa Maria e i XII Apostoli di Bagnara Calabra la statua della Madonna Assunta, del maestro bagnarese Carmelo Barbaro. La statua dopo gli interventi di restauro effettuati dal Dott. Giuseppe Mantella e voluti da Mons. Rosario Pietropaolo Abate era già stata presentata alla comunità lo scorso 10 luglio.

Per l' evento, presente anche Mons. Pasqualino Catanese, Vicario generale della Curia Arcivescovile di Reggio Calabria, il quale ha ricordato piacevolmente il suo rapporto con Bagnara e rimarcato l' importanza della cura dei beni culturali che ci circondano. E' seguita poi la Santa Messa, animata da canti gioiosi grazie all' Azione Cattolica che da quel momento ha avviato le attività per il nuovo anno. (n.v.)