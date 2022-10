BAGNARA CALABRA Fuoriuscita liquami: chiusa per tre giorni la scuola di Via XXIV Maggio

Scuola Via XXIV Maggio

A seguito della relazione dell'Ing. Marco Antonio Sergi che nel corso di un sopralluogo presso l'edificio scolastico di Via XXIV° Maggio ha riscontrato che il tratto di collettore fognario collegato al pozzetto della rete comunale risulta particolarmente degradato, e allo stato non permette il regolare deflusso dei liquami che cominciano a fuoriuscire all'interno dei locali scolastici; si è reso necessario, su proposta dello stesso Ingegnere, l'emissione di un provvedimento di chiusura immediata dei locali scolastici per i prossimi tre giorni.