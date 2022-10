Atena Mediterranea , al II congresso nazionale del Cng, presente a Roma il presidente Francesco Catalano

CATALANO PISANSi è svolta presso il Palazzo delle Esposizioni a Roma il secondo congresso nazionale del Cng. Il consiglio Nazionale dei Giovani è l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo Giovanile. Istituito con la legge n. 145/2018 raccoglie tutte le realtà associazionistiche presenti in Italia tra cui l’associazione Atena Mediterranea nata oltre 10 anni fa a Reggio di Calabria.

Durante l’assise congressuale nella quale hanno preso parte i delegati Francesco Catalano, Presidente dell’Associazione ed Antonino Castorina è stata celebrata la riconferma di Maria Cristina Pisani alla guida dell’organismo. Durante i lavori sono state approvate all’unanimità le Linee Programmatiche che guideranno le attività dell’ente fino al 2025. Enorme la soddisfazione palesata dal Presidente di Atena Francesco Catalano che afferma “ Come associazione proseguiremo il nostro impegno per stimolare tramite il CNG il Governo nella formulazione di politiche attive in favore delle nuove generazioni e per rilanciare sempre di più l’area Mediterranea in termini di sviluppo, ambiente e sostenibilità” “Siamo consapevoli” prosegue Catalano “ che la guida autorevole di Maria Cristina Pisani sarà la voce libera ed autorevole di una generazione che è il presente del nostro Paese”