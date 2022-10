UniRC|5 ottobre “Welcome Day - Mediterranea International”

UNIRC prof.ssa Francesca FattaL’Università Mediterranea di Reggio Calabria unitamente all'Associazione no profit ESN (Erasmus Student Network), ha organizzato per mercoledì 5 ottobre alle ore 12.00, presso l'aula Magna Quaroni - area Architettura, all'annuale Giornata di Benvenuto - Welcome Day durante la quale gli studenti internazionali potranno conoscere le attività e i servizi che l'Ateneo e l'Associazione ESN forniscono per favorire e supportare la loro esperienza presso la nostra Università e vivere al meglio la città di Reggio Calabria.

Aprirà i lavori la prof.ssa Francesca FattaProrettrice Vicaria con delega alle politiche inerenti l'Internazionalizzazione e le relazioni internazionali. La Mediterranea di Reggio Calabria è un’istituzione pubblica giovane e dinamica che contribuisce attivamente allo sviluppo e all'internazionalizzazione del proprio contesto socio-economico attraverso una pluriennale e consolidata esperienza di collaborazioni con sedi straniere di prestigio, conciliando la tradizione con uno sguardo rivolto al futuro.

Questo è il programma della Giornata di Benvenuto Welcome Day - Mediterranea International:

- Saluti della Prorettrice Vicaria con delega alle politiche inerenti l'Internazionalizzazione e le relazioni internazionali - Prof.ssa Francesca Fatta

- Presentazione della Mediterranea - Staff Internazionalizzazione

- Presentazione dell’associazione ESN Italia & ESN Rhegium - Presidente ESN Domenico Battaglia

- Progetto Erasmus - ex Presidente ESN Gabriele Polito

- Esperienze Erasmus dei nostri volontari - Presidente ESN Domenico Battaglia e ex Presidente ESN Gabriele Polito

- Presentazione attività future - Presidente ESN Domenico Battaglia

- Recruiting nuovi volontari - ex Presidente ESN Gabriele Polito