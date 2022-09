Gli scillesi tornato a manifestare davanti alla casa della Salute

Scilla si torna a manifestare davanti alla Casa della SaluteSCILLA - Dopo mesi gli scillesi tornano a manifestare pacificamente davanti allo “Scillesi d’America”. Il sit in è stato organizzato dal gruppo pro Casa della Salute per evitare il trasferimento dei servizi, dopo la notizia da parte del Commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia della chiusura della nuova costruzione del presidio scillese per carenze strutturali.

Molto partecipata la manifestazione, presente il sindaco Pasquale Ciccone <<Fino all’ultimo voglio fare il mio dovere. Da mercoledì mattina sarò un cittadino normale e continuerò questa battaglia perché ci sono delle motivazioni forti dal punto di vista della salute della gente, ma anche perché leggiamo dal provvedimento che la struttura è inadeguata e per rimetterla in sesto occorrono molti soldi e quindi non vale la pena e bisogna abbatterla. Questa struttura è stata costruita dalla Regione negli anni ’70 e ci sono delle responsabilità certe, se i materiali usati non sono stati adeguati ci saranno delle colpe, su questo bisognerebbe indagare per capire di chi è la responsabilità di una struttura di questa portata. Questa storia parte dal 2011, l’ultimo provvedimento che abbiamo combattuto quest’estate era quella della chiusura del punto di primo intervento, oggi si chiude. Abbiamo fatto delle delibere perché dopo alcuni sopralluoghi abbiamo individuato i locali perché nessun servizio vada fuori da questa cittadina. La nostra paura è che se la struttura vada abbattuta nessuno la ricostruirà. Questo significa un danno enorme non solo per Scilla, ma tutto il vasto bacino d’utenza>>. Commovente la testimonianza della mamma di Giuseppe, salvato dopo un incidente dai sanitari del pronto soccorso di Scilla <<Mio figlio è qui grazie all’ospedale di Scilla. I medici lo hanno soccorso e intubato e poi trasferito ai Riuniti. Giuseppe è una testimonianza. Oggi con l’ospedale chiuso siamo condannati a morte. Presidente Occhiuto faccia qualcosa per noi scillesi non chiuda, chiediamo il diritto alla salute>>. Preoccupato il consigliere con delega alla sanità Mario Patafio <<il presidio sanitario rischia di sparire , ingoiato dietro un atteggiamento e un accanimento burocratico che non ha niente a che vedere con la sensibilità e l’ umanità perché i ritardi per riconvertire la struttura in Casa della Salute sono abissali e non si giustificano>>. Presente anche l’ex sindaco Grazia Martello che ha ricordato come nel 1996 l’ospedale rischiava la chiusura:<< le buone opere non solo hanno impedito la chiusura ma hanno fatto in modo che allo Scillesi d’America si aprisse il centro per la dialisi. Qui si continua a volere distruggere. E’ necessario che si indaghi sul perché si vuol chiudere la struttura e da dove parte questa iniziativa. La trasformazione in Casa della Salute è avvenuta con l’ospedale in attivo con due milioni di euro. Due sale operatorie spostate di notte. Nel nostro ospedale non è morto mai nessuno>>. Gli attivisti annunciano una manifestazione di piazza il 15 ottobre.

Tina Ferrera