Grande commozione a Bagnara per la scomparsa di Nunzio Forgione

Incredulità, sgomento e grande commozione : sono stati questi gli stati d'animo, alla notizia della sua prematura scomparsa, che hanno accomunato in questi giorni tutti coloro che hanno conosciuto Nunzio Forgione. Da Grugliasco Comune della cintura torinese, dove ha ricoperto anche l'incarico di Consigliere comunale, a Bagnara dov'è nato e ha vissuto gli anni della giovinezza, tutti lo ricordano con affetto, evidenziando nei messaggi postati sui social la grande umanità, affabilità, cortesia, e soprattutto l'inmancabile sorriso.

Una delle ultime iniziative di Nunzio Forgione è stata quella di ricordare a Grugliasco la grande artista Bagnarese Mia Martini, proponendo l'intitolazione di uno spazio verde diventato poi nel novembre del 2021 "Giardino Mia Martini". Forgione aveva tanti progetti per la "sua" Bagnara, e prima di partire ne aveva parlato con il Presidente della Pro Loco Bruno Ienco, una delle quali prevedeva la realizzazione del Gran Galà del Pescespada a Grugliasco. Nunzio Forgione lascia un bel ricordo nelle due cittadine in cui ha vissuto che, se non altro, servirà a lenire il grande dolore dei familiari e di quanti lo hanno conosciuto ed amato.

In basso l'intervista a Nunzio Forgione nel corso di DirettaNews del 1 dicembre 2021.