Ipotesi "Casa della Salute" divisa in più edifici comunali. Martedì 27 settembre nuovo sit-in davanti all'ex Ospedale

ospedale di scilla Dopo la notizia da parte dell'Asp della chiusura dell'ala più ampia dello "Scillesi d'America" per carenze strutturali, si è svolto un sopralluogo con la partecipazione dei dirigenti dell'Asp Roberto Mittiga e Salvatore Barillaro, del consigliere comunale con delega alla sanità Mario Patafioe del direttore del presidio Ernesto Giordano, nella parte vecchia dell'ospedale che, secondo le perizie dei tecnici di Invitalia, è sismicamente sicura.

<<La ragione del sopralluogo - spiega il consigliere Patafio - è la verifica della possibilità di individuare locali utili per trasferirvi i servizi allocati nella parte dell'ospedale classificata pericolosa. Nella zona vecchia dell'ospedale abbiamo verificato l'insufficienza numerica dei locali utili rispetto alla necessità. Ho rappresentato ai dirigenti la disponibilità del Comune di Scilla di mettere a disposizione locali di nostra proprietà per scongiurare l'ipotesi di spostamenti fuori Scilla, mantenendo così più servizi possibili nel nostro Comune>>.

Dopo la disponibilità dei dirigenti Asp di Reggio Calabria e su autorizzazione del sindaco Pasquale Ciccone sono stati effettuati una serie di sopralluoghi nei locali dell'ex scuola di via Tripi, dell'ex scuola elementare di Marina Grande, dell'ex scuola di Favazzina e dell'ex mattatoio nei pressi delle villetta comunale. <<Dall'esito dei sopralluoghi - aggiunge Patafio - tranne l'ex scuola di Marina Grande difficile da mettere subito a norma, il resto dei locali sono stati giudicati utili allo scopo. Nei locali di via Tripi potrà essere trasferita la Guardia medica notturna estiva e prefestiva, in quelli di Favazzina il 118 con le ambulanze, in quelli vicino la villetta comunale, appena saranno pronti, i servizi del Centro di salute mentale. Per tali servizi è previsto il trasferimento fuori Scilla. C'è molto rammarico per lo stop a un programma di rafforzamento e crescita dei servizi specialistici>>.

<<Purtroppo - conclude il consigliere - decisioni adottate senza un confronto causeranno la chiusura e conseguente perdita di servizi di primaria importanza come il punto di primo intervento>>. Anche il sindaco Pasquale Ciccone ha scritto al commissario dell'Asp di Reggio Calabria, Lucia di Furia, per confermare la più ampia e piena disponibilità del Comune di Scilla di autorizzare l'utilizzo da parte dell'Asp di locali di proprietà del Comune per evitare l'ipotesi di improvvisi spostamenti dei servizi ed in particolare del PPI. Infine, martedì 27 settembre alle 18 si terrà un sit-in davanti allo "Scillesi d'America".

