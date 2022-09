CHORIO (RC): Confagricoltura Reggio Calabria e la Onlus di Confagricoltura “Senior – l’Età della Saggezza” donano un defibrillatore alla Parrocchia San Pasquale Baylon

confIn un contesto territoriale dove si registra una situazione di difficoltà sul versante dei presidi sanitari il defibrillatore, donato da Confagricoltura Reggio Calabria e dall’ONLUS Senior – L’Età della saggezza alla Parrocchia San Pasquale Baylon di Chorio, rappresenta un segnale di particolare attenzione e un ulteriore servizio destinato alla collettività.

La cerimonia di consegna del defibrillatore che Confagricoltura Reggio Calabria - insieme alla ONLUS di Confagricoltura "Senior - L'Età della Saggezza" - ha donato alla Parrocchia San Pasquale Baylon si è svolta ieri, 19 settembre 2022, nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni dalla ordinazione di San Gaetano Catanoso.

A ricevere il prezioso strumento salvavita, di ultima generazione, dalle mani del Direttore di Confagricoltura Calabria, Angelo Politi, il Parroco della parrocchia San Pasquale Baylon di Chorio di San Lorenzo, Padre Manuel Cepeda.

Presenti all’importante iniziativa il Vice Presidente di Confagricoltura Reggio Calabria, Maurizio Iacopino, il Consigliere Giuseppe Catanoso, il responsabile dell’area tecnica Dott. Agr. Diego Suraci e la responsabile del Patronato ENAPA Dott.ssa Titty Sapone con i collaboratori della struttura di Confagricoltura, la più antica organizzazione di categoria degli imprenditori agricoli.

Il defibrillatore donato alla parrocchia San Pasquale Baylon è stato acquistato con i fondi raccolti con il 5 per Mille nell’anno 2020 che i contribuenti hanno donato a ONLUS Senior – L’Età della saggezza di Confagricoltura.

La consegna è avvenuta durante la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal Vicario Zonale Don Domenico Nucara, che insieme al Padre Manuel Cepeda hanno ringraziato la Confagricoltura per la sensibilità dimostrata a favore della comunità parrocchiale e di tutta la cittadinanza di Chorio.

“Un gesto simbolico, ma importante, – ha dichiarato il Vice Presidente di Confagricoltura Reggio Calabria Maurizio Iacopino – reso possibile dalla generosità di chi ha scelto di donare il proprio 5 per Mille a Senior - L'Età della Saggezza. Fondi raccolti dal nostro CAF (Centro di Assistenza Fiscale) e spesi nel territorio, consentendo a chi ha fatto questa scelta di vedere come sono stati utilizzati, ovvero per l'acquisto di uno strumento di grande utilità e a disposizione di tutta la comunità di Chrorio”.

Al termine della funzione religiosa si è vissuto un momento di particolare commozione per la comunità di Chorio e per tutti i presenti, quando Padre Manuel Cepeda e il Vicario Zonale Don Domenico Nucara, hanno proceduto alla benedizione della casa natale di San Gaetano Catanoso, oggetto di una profonda ristrutturazione grazie alle donazioni dei cittadini di Chorio.