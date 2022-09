Porto di Bagnara, il Comune impegnato a trovare una soluzione. Nel frattempo sei operatori portuali sono rimasti senza lavoro

porto bagnaraIl Comune di Bagnara Calabra sta tentando in tutti i modi di trovare una nuova società che si accolli, almeno per un anno, la gestione della struttura portuale della cittadina della Costa Viola. Ad oggi è attiva una nuova procedura di gara con scadenza 23 settembre 2022 per l'affidamento dei servizi portuali per i prossimi dodici mesi.

Nel frattempo sono state avviate indagini di mercato con operatori del settore al fine di garantire la conclusione della stagione in corso e offrire i servizi limitati esclusivamente al varo e alaggio delle imbarcazioni presenti in porto. Al momento viene solo garantita la vigilanza h. 24, tra l'altro con un aggravio notevole di spese per l'Ente. <<Si è già provveduto altresì con Determina nr. 77 del 6 settembre 2022 - fanno sapere dal Comune di Bagnara Calabra - a dare incarico a una ditta specializzata, per effetto dell’Ordinanza nr. 227 del 18 marzo 2021 rimasta inadempiuta, che dava trenta giorni decorrenti dalla data di notifica per la rimozione dei rifiuti insistenti in tutte le aree funzionali della struttura portuale; attività indispensabile per poter richiedere il dissequestro dell’area portuale che risulta sottoposta a sequestro giudiziario dal mese di febbraio 2021>>.

In attesa che si trovi una soluzione a pagare le conseguenze di quanto sta accadendo sono i sei dipendenti che operavano all'interno della struttura portuale, e che sono rimasti senza lavoro. <<Siamo in difficoltà - dice uno di loro - vorremmo delle risposte che tardano ad arrivare, e per ora non si intravede alcuna soluzione. Siamo stati licenziati in un momento economicamente difficile per noi e per le nostre famiglie>>. Gli operatori portuali chiedono al Comune di intervenire al più presto, e allo stesso tempo evidenziano il gran lavoro svolto in questi anni. <<Tanti sacrifici, tanto impegno, e tanto lavoro - dicono - e adesso ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano, disoccupati e senza prospettive per il futuro>>.

Car. Trip.