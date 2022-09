BAGNARA Bollettino pagamento servizi idrici, l'Associazione "con il Consumatore" invita i cittadini a compilare il modello di autolettura

CON IL CONS In concomitanza con l'invio da parte del Comune di Bagnara Calabra delle fatture e bollettini di pagamento per la fornitura dei servizi idrici riferiti all'anno 2020, l'Associazione con il Consumatore, sede territoriale di Bagnara Calabra, invita i cittadini alla compilazione del modello di autolettura allegato alla fattura, da inviare al Comune agli indirizzi di posta elettronica ivi riportati.

La compilazione del modello consente il controllo della rispondenza tra il consumo reale e quello riportato nella fattura spedita, permette all'utente di attivarsi nell'ipotesi di eccessiva sproporzione del consumo riportato rispetto agli anni precedenti, al fine di verificare eventuali guasti al contatore o perdite nella rete idrica e costituisce il presupposto per la presentazione di eventuali istanze di riesame per la rettifica della somma richiesta in pagamento.

L'Associazione con il Consumatore che ha sede in Corso Garibaldi n.184, tel 3931791560, è a disposizione dei cittadini, tesserati e non, per chiarimenti ed aiuto alla compilazione autoletture e istanze di riesame.

Il Presidente Avv.Giovanni Dominici