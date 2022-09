BAGNARA CALABRA Inizio anno scolastico, la lettera agli studenti dell'assessore Angela Randazzo

Cari alunni, bambini e ragazzi

la carica istituzionale di Assessore garante della Pubblica Istruzione che ricopro nella nostra cittadina, vuole che il primo giorno del nuovo anno scolastico riceviate da parte mia un caloroso benvenuto e gli auguri per l’inizio delle nuove attività che vi attendono. I grandi paroloni e le frasi fatte non servono e non piacciono a voi piccoli e grandi scolari che siete i miei diretti interlocutori e quindi ho pensato che fosse meglio scrivervi una lettera e con poche e semplici parole esprimervi il mio pensiero e il mio augurio.

La lunga e calda estate che ancora ci accompagna mantiene la nostra mente ancorata alla spensieratezza delle vacanze, ai giochi in spiaggia, ai tuffi in mare.

I diritti sono come delle pietre preziose che dovete custodire gelosamente in tasca. Sono un’eredità inestimabile che le passate generazioni hanno faticosamente conquistato anche a costo della propria vita.

Ma l’essere ignorante nella maggior parte dei casi non significa non aver studiato. Significa piuttosto rimanere incatenati a pregiudizi, a luoghi comuni, ad arretratezze sociali e culturali che chiudono la mente al progresso, allo sviluppo, al bene della comunità, delle nazioni, del mondo intero.

L’amministrazione comunale che oggi mi onoro di rappresentare è al vostro fianco per garantirvi tutti i servizi scolastici e ha in programma per voi tante nuove iniziative che vi vedranno coinvolti nella conoscenza del territorio, del patrimonio storico culturale e religioso e della vita politica e sociale della nostra cittadina: il vostro punto di vista per noi è importante, siete voi il futuro, sarete voi la nuova classe dirigente.

Il più grande augurio che posso farvi è che la fame di conoscenza, la sete di sapere, l’ingordigia di scienza e sapienza siano vostri compagni di vita anche e soprattutto terminato il ciclo scolastico. Non siate mai sazi di lettura e apprendimento.