BAGNARA CALABRA L'Associazione "Audere" presenta il primo progetto: "Marinella Borgo dei Pescatori"

Un progetto nato dalle nostre idee, dai ricordi del passato e seguendo delle linee guida Europee e regionali che rilanciano i piccoli borghi dei pescatori. Marinella è piena di storia, cultura e tradizioni e per questo sarà riconosciuta come centro storico della cittadina Bagnarese. “Marinella, il borgo dei pescatori”

L’obiettivo è quello di creare un percorso culturale della tradizione della pesca che partendo dal basso, unisca in un percorso di valorizzazione le storie della nostra comunità (dedita alla pesca e alla cultura del mare) e tradizioni locali (sia dal punto di vista culinario e dei prodotti alimentari che provengono dal mare, sia dal punto di vista della rievocazione degli antichi mestieri connessi all’arte della pesca).

Uno degli obiettivi che ci prefiggiamo, inoltre, è quello della sensibilizzazione sulla tematica della protezione del mare, intesa come salvaguardia della fauna e della flora marittima da riscoprire grazie anche ad una accurata sana informazione.

Ciò che ne deriverà sarà un insieme di conseguenze che vedranno come fine unico una promozione del borgo in se, unita pertanto ad un impulso economico per le attività commerciali e non, utili non solo alla nostra comunità ma anche a quelle di tutto il versante tirrenico (con epicentro Bagnara Calabra e l’intera Costa Viola), che saranno accomunate da un’unica identità, quella marinara, esaltando però al contempo le peculiarità proprie.

Con il progetto “Marinella, il borgo dei Pescatori” si dà infatti forma ad un sistema di azioni destinate alla valorizzazione del tessuto sociale ed economico, culturale e creativo – dalla storia alla letteratura, dall’arte del seafood e dell’artigianato locale – che consentirà al nostro borgo dunque, di realizzare una reale attrazione turistica, ricca di contenuti culturali oltre che ricca di servizi erogati in favore dei turisti che ci raggiungono da ogni parte d’Italia.

Nello specifico questo progetto vede un nuovo e proficuo asset strategico del nostro lungomare, ad impatto zero, con una pianificazione mirata ad esaltare congiuntamente arti marinare bagnaresi, storia, cultura culinaria ed enogastronomica, artigianato locale e personaggi autoctoni chiave dell’arte della pesca.

La preparazione al “nuovo lungomare” prevede una prima sistemazione della zona perché sia fruibile, percorribile e ospitale, con interventi di pulizia e manutenzione ove occorra; successivamente una preparazione delle zone limitrofe ed antistanti i cinque “alaggi” del lungomare (o agli ingressi alla spiaggia) consona ad ospitare dei monumenti: per ognuno di questi vi sarà adibita una targhetta illustrativa con didascalia dedicata dove spiegare la storia, l’importanza e l’impatto che “un personaggio chiave” (ovvero un pescatore esperto in quella tecnica di pesca) ha avuto per Bagnara Calabra. I monumenti saranno dunque simboli che rappresentano la pesca e le tradizioni locali, come ad esempio una feluca, una lampara, una palimatara, ma anche delle raffigurazioni di un pesce spada (come abbiamo già fatto), una “bagnarota”, e così via.

Ecco che ci troveremmo davanti ad un “percorso culturale guidato all’aperto” che racconti Bagnara e le sue storie, le sue tradizioni e le sue abitudini, i suoi usi e i suoi costumi, e dove trovare a pochi metri l’uno dall’altro i simboli della sua storia, con la descrizione, l’immagine e un panorama mozzafiato che è il nostro blu.

Non meno importante è lo spazio che abbiamo voluto riservare all’aspetto relativo all’utilizzo coscienzioso del nostro bene primario, il mare; infatti, uniremo ai monumenti (che contraddistinguono Bagnara Calabra da tutti gli altri “paesi di mare”) oltre alle descrizioni storico/artistiche/culturali del caso, tutte le indicazioni per un corretto “sfruttamento responsabile” delle ricchezze che il mare ci riserva.

Attraverso queste soluzioni intendiamo dunque dare ampio margine di visibilità a tutto ciò che riguarda l’arte e la cultura marinara bagnarese, che nei secoli ha contribuito allo sviluppo economico e culturale del litorale: i monumenti, i quadri, le raffigurazioni varie descritte in precedenza, non fungeranno solamente da semplici “abbellimenti del lungomare”, bensì da perfezionamento della conoscenza delle antiche arti e degli antichi mestieri che rendono Bagnara Calabra un unicum della sapienza marinaresca calabrese.

Inutile menzionare l’importanza storica e l’impatto culturale che questi avrà nel circondario: diverse città hanno già provveduto a svolgere tali iniziative (sia in Calabria che fuori regione), proprio per dare risalto ai tratti caratteristici e alle peculiarità di cui disponevano; dunque, permettere che una Città come Bagnara Calabra si riservi di attuare tali azioni e non agire in tal senso, potrebbe risultare deleterio.

Attorno a tale sviluppo si è pensato di intensificare quelle che sono le nuove attività, quelle contemporanee, che coinvolgono giovani e meno giovani, che attirano l’attenzione dei media e che suscitano curiosità in coloro che hanno quel senso di operosità: ci si riferisce ad attività ludiche, culturali e sportive come ad esempio la pesca turismo, snorkeling, sci nautico, escursioni sottomarine, tour tra le calette (unicità naturali che identificano le nostre coste) e tanto altro ancora.

Ovviamente le condizioni favorevoli affinché questi si possano sviluppare riguardano sicuramente la capacità di dare un nuovo asset a ciò che sarà il “Marinella, Borgo di Pescatori” così come da noi descritto.

