Premio Simpatia della Calabria 2022: un mix tra giovani talenti e professionisti affermati

premiati premio simpatia 2022 Domenica 16 ottobre 2022 alle ore 18.00, in una location molto suggestiva sul lungomare di Reggio Calabria, che comunicheremo a breve, avrà luogo la XV edizione del Premio Simpatia della Calabria, evento in cui storia, cultura e tradizione sono le componenti che richiamano la mission dell'Associazione Incontriamoci Sempre, che da oltre un ventennio opera nel sociale, nella cultura e nel volontariato.

Il riconoscimento, rappresentato del prezioso orologio da tasca delle Fs dei primi del 900 e dalle creazioni orafe del maestro Michele Affidato, sancisce, ogni anno, un legame di grande affetto e condivisione tra l'Associazione Incontriamoci Sempre ed i personaggi illustri della nostra meravigliosa Calabria, che danno lustro al territorio attraverso i loro saperi ed al loro impegno quotidiano.



Negli anni illustri i personaggi sono stati insigniti, tra i quali: Papa Francesco, Enzo Romeo (Giornalista Vaticanista del Tg2), Pippo

Callipo e Nuccio Caffo (imprenditori conosciuti in tutto il mondo), Domenico Menniti (Amministratore Harmont&Blaine), il Prof Franco Romeo (Cardiochirurgo), Enzo Montemurro (Cardiologo e fine Storico), Mimmo Cavallaro (Artista), Mary Cacciola (Speaker Radio Capital), Alfredo Pedulla (giornalista), Simone Perrotta (calciatore campione del mondo 2006), Roberto Furfaro (Ing aerospaziale Usa), Valter Longo (Biochimico, Usa), Claudia Capparelli (ricercatrice Usa), Pino Aprile (giornalista scrittore), Lanificio Leo 1873, Fattoria della Piana, Gioacchino Criaco (scrittore), Stefano Caccavari (Imprenditore Mulinum S floro) e tanti altri personaggi.



"Inoltre" dichiara il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati "abbiamo avuto il piacere di donare un Perseo del 1927 perfettamente funzionante, grazie alla revisione dei sofisticati meccanismi dalle sapienti mani di uno dei pochi orologiai presenti in città, l'orologiaio Salvatore Odierna, al noto attore hollywoodiano Ruchard Gere, lo scorso 5 Agosto, quasi un'anteprima del Premio".



Per la quindicesima edizione del Premio Simpatia della Calabria, saranno insigniti:

- ANTONIO ARICO', affermato Designer, residente a Milano. Dopo gli studi al Politecnico di Milano, conosce molti successi, grazie alla sua arte, alla sua notevole ispirazione ed al suo talento. Molte le sue collaborazioni, tra le quali quella col "Mulino Bianco" di casa Barilla, con la "Callipo group"; lavora e collabora con molte aziende internazionali, tra cui Barilla, Bialetti, Alessi e Dolce&Gabbana.



- ANTONIO AFFIDATO, della nota casa Orafa Affidato. Dopo gli studi all'Accademia di Brera, oltre al lavoro nel laboratorio Orafo di

famiglia, abbina con successo all'oreficeria l'arte della Scultura. Dal9 Luglio, infatti, è protagonista con la sua prima mostra alla Pinacoteca Civica Reggina, esponendo 5 capolavori ispirati ai miti della Calabria, che già fanno capire che è destinato ad innumerevoli successi.



- PROF.GIUSEPPE ZIMBALATTI, neo Rettore dell'università Mediterranea, già direttore del dipartimento della facoltà di Agraria, si è contraddistinto anche come dirigente del settore agricolo e forestale della Regione Calabria.



- PROF NUCCIO MACHEDA, Primario di Terapia intensiva del GOM di Reggio Calabria, con una grandissima esperienza, da sempre impegnato in prima linea con grande impegno, passione e professionalità. Interpreta il suo ruolo con grande umiltà e disponibilità, doti che contraddistinguono un uomo stimato e benvoluto da tutta la comunità. Un'ultima chicca sul prof Nuccio Macheda: è un grande appassionato della Fisarmonica, che suona molto bene.

La conduzione della serata sarà affidata al presentatore Marco Mauro, reduce da una stagione di successi a livello nazionale.