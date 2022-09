"Fermi”: il primo suono della campanella a bordo dell’Amerigo Vespucci

fermi - vespLa campanella per gli alunni dell’ITTL “E. Fermi” di Bagnara Calabra e di Villa San Giovanni è suonata in anticipo giorno 5 settembre 2022 e non nelle varie sedi scolastiche bensì al porto di Reggio Calabria dove hanno avuto l’onore di salire a bordo, insieme ai docenti accompagnatori, della Nave Scuola Amerigo Vespucci, arrivata in città per rendere omaggio ai Bronzi di Riace che proprio quest’anno hanno festeggiato i 50 anni dal ritrovamento.

Nel pomeriggio il veliero ha ospitato i ragazzi che, sfidando il caldo, hanno avuto la possibilità di visitarlo con grande entusiasmo. Quest’attività voluta dalla DS, prof.ssa Graziella Ramondino, grazie all’opera dei volontari dell’associazione nazionale Marinai d’Italia (Anmi), è stata pensata per fornire agli studenti un percorso esperienziale e un orientamento al proprio indirizzo di studio. L’incontro ha permesso ai giovani studenti non solo di conoscere da vicino, attraverso la visita guidata, la struttura della nave, l’organizzazione e i compiti, ma anche il lavoro svolto dagli operatori navali, sensibilizzandoli, allo stesso tempo, alla cultura del mare e a tutto ciò che è legato ad esso. Attualmente la Vespucci viene utilizzata per formare i futuri ufficiali della Marina Militare, il Nautico Fermi tramite campagne di addestramento prepara gli allievi ad apprendere non solo l’arte del mare ma anche l’importanza del lavoro di gruppo, della ripartizione dei compiti e del lavorare per obiettivi. Il FERMI rappresenta un riferimento culturale e sociale, essendo di per sé una scuola del territorio e nel territorio, si pone l’obiettivo di rendere concreta la propria efficacia formativa integrandosi con il territorio attraverso forme di programmazione partecipata e di flessibilità organizzativa e didattica. La vista dell’equipaggio in splendida divisa bianca ha affascinato straordinariamente ragazzi e ragazze, il cui animo certamente si è librato nel cielo del futuro, nella prospettiva ammaliante di rivestire quella divisa e sposare a pieno il motto della Nave: “Non chi comincia ma quel che persevera”.