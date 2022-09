BAGNARA CALABRA Discarica di Melicuccà, le Associazioni chiedono audizione al Sindaco

discarica meliccucLe Associazioni, "Alba di Ceramida", "Cittadinanza Attiva Pellegrina" e "Nella mia Città", chiedono di essere ricevute dal sindaco Adone Pistolesi in merito all'apertura della discarica di Melicuccà. Di seguito il testo completo della missiva.

ILL.MO SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BAGNARA CALABRA

OGGETTO: apertura discarica di Melicuccà - richiesta audizione.

Le Associazioni

ALBA di CERAMIDA, CITTADINANZA ATTIVA PELLEGRINA e NELLA MIA CITTA’

PREMESSO

- che da tempo seguono le vicende relative ai lavori finalizzati all’apertura della nuova discarica sita in località “la Zingara “del Comune di Melicuccà;

- che con Ordinanza del Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria del 27 luglio u.s. è stata disposta l’apertura dellaprima vasca della nuova discarica, come sito di stoccaggio temporaneo di rifiuti;

- che da oltre 15 giorni sono iniziati i conferimenti che prevedono, a regime, un deposito temporaneo pari a 180 tonnellate giornaliere di rifiuti;

- che a tale ritmo la prima vasca sarà saturata in pochi mesi;

- che allo stato, per come riportato nella stessa Ordinanza del 27 luglio u.s. del Sindaco f.f. della Città Metropolitana, la discarica manca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e, per quanto a nostra conoscenza, anche della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA),oltre ad essere stata realizzata su importanti falde acquifere ed in violazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, che prevede una distanza minima dai centri abitati e dai nuclei abitativi sparsi non inferiore a 2 km, a fronte degli attuali 500 metri;

- che l’avvio dei conferimentiha alzato il livello di attenzione e preoccupazione dei cittadini dei Comuni che si trovano nell’area di ricaduta della discarica, compreso quello delle scriventi associazioni.

Tanto premesso

CHIEDONO

che la S. V., compatibilmente con i pressanti impegni istituzionali, voglia convocare e audire, a stretto giro, sul tema emarginato in oggetto, una delegazione delle intestate associazioni.

Fiduciosi dell’accoglimento della richiesta, l’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti.