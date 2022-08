Brancaleone 04.09.2022DOPO IL SUCCESSO DELLE PRIME DUE TAPPE, SI PROSEGUE SABATO 3 SETTEMBRE CON STAITI E DOMENICA 4 SETTEMBRE CON BRANCALEONE

Continuano le “Giornate Iter Vitis” dalla Valle degli Armeni ai terrazzamenti della Costa Viola dopo il successo delle prime due tappe di Ferruzzano e Bruzzano Zeffirio. Si prosegue dunque con Staiti (sabato 3 settembre) e Brancaleone (domenica 4 settembre) e con la giornata conclusiva di Bagnara Calabra (18 settembre).

Soggetti promotori dell’iniziativa, l’UNESCO MedLab in partenariato con la Federazione Europea Iter Vitis,e le amministrazioni di Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, Staiti e Bagnara Calabra, primi Comuni calabresi ad aderire all’Itinerario Culturale della Vite e del Vino “Iter Vitis — Les Chemins de la Vigne”, certificato dal Consiglio d’Europa. Partner del progetto a Bagnara Calabra anche il Club per l’UNESCO Campo Calabro, Costa Viola, Aspromonte.

Le prime due tappe di Ferruzzano e Bruzzano hanno registrato una grande partecipazione di pubblico, che ha apprezzatola degustazione, nelle Cantine Maisano e Ceratti, del Greco di Bianco e del Mantonicoin abbinamento a produzioni gastronomiche locali, e le visite guidate al Campo di Conservazione Kepos, agli antichi palmenti, al Bosco di Rudica e al Museo del vino di Bianco a cura del Prof. Orlando Sculli e Santo Panzera (Associazione Rudina).

Terza tappa delle Giornate, Staiti - sabato 3settembre 2022, con un ricco programma di attività ed eventi:dall’apposizione della targa Iter Vitis presso la Casa Comunale, alle visite guidate alle Cantine Altomonte (Azienda Vitivinicola Partner);dal prezioso gioiello di Santa Maria de’ Tridetti, all’apertura straordinaria del Museo dei Santi Italo-Greci, e alla presentazione di “Il custode delle parole” di Gioacchino Criaco.Al termine della giornata il concerto del trio musicale Francesca Canale, Marco Cuzzola e Andrea F. Calabrese del Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria, con la partecipazione del maestroBruno Tirotta.

Seguirà Brancaleone, domenica 4settembre, con unaffascinante percorso alla scoperta delle risorseenogastronomiche locali,con la visita guidata alle Cantine Nesci(Azienda Vitivinicola Partner) accompagnata dallo spettacolo teatrale “Laforza dell’essere: il girotondo del vino” di Antonio Caracciolo.Seguirà il laboratorio sensorialeper Degustatore Smart,a cura del Prof. Giovanni Galasso,in sinergia con la FISAR di Reggio Calabria e l’IIS Euclide di Bova Marina(partners dell’iniziativa) e la partecipazione di AGESCI Gruppo Scout Brancaleone 1.Eventi culturali, la presentazione del libro “Solid. Quel diavolo di Scott LaFaro” di Vincenzo Staino nella biblioteca comunale presso la quale saranno anche esposte operedell’artista Liliana Condemi. Momento particolarmente significativo l’apposizione della targa Iter Vitis presso la Casa Comunale, seguito dallo spettacolo musicaledel cantautore calabrese Danilo Lico.

Le giornate saranno accompagnate da pranzi tipici in partenariato con le strutture ristorative locali e da una degustazione serale in piazza di vini in abbinamento alle produzioni enogastronomiche del territorio.

“L’organizzazione delle Giornate testimonia l’impegno delle amministrazioni coinvolte a lavorare su obiettivi comunicon metodologie e strumenti innovativi, grazie al supporto tecnico-scientifico dell’Università Mediterranea.Questo, un percorso di coesione territoriale, un segnale importante verso la collaborazione e un’opportunità per la formazione di reti delle risorse culturali, per uno sviluppo sostenibile e credibile verso l’inclusione. Oggi, occorre sempre più rapportarsi alle problematiche del territorio in vistadelle occasioni che arriveranno dal PNRR; in questo senso, l’adesione all’Itinerario Iter Vitis del CoE caratterizza e fornisce linee di indirizzo in campo culturale, con importanti benefici economici e sociali, in un contesto di sviluppo dell’occupazione che punta a impedire l’esododei giovani grazie all’integrazione tra imprenditorilocali che offrono servizi o prodotti di qualità” – hanno dichiarato Giovanna Pellicanò (SindacoComune di Staiti) e Giovanni Alessi (Vicesindaco Comune di Brancaleone).

