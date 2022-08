Caro bollette, Asnali: "rischio chiusura molte Pmi e perdita di posti di lavoro"

asnali logo

Come da previsioni, con l’arrivo di settembre, arriva il cosiddetto “caro bollette “ con la conseguente impennata dei prezzi delle materie prime energetiche per le imprese e l’aumento dei prezzi per i consumatori. Rispetto al 2021 infatti la componente energia è aumentata di oltre il 40% mettendo a rischio chiusura oltre 150 mila e molti posti di lavoro.