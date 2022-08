BAGNARA CALABRA Atto vandalico in Piazza Rosario Villari, rotta la targa in memoria dell'illustre cattedratico

targa vill Oltraggio alla pubblica decenza, I Lions di Torre Ruggiero di Bagnara calabra, esprimono il proprio disappunto per quanto accaduto presso la Piazza “R. Villari” a ridosso dello splendido mare di Bagnara.

Il nefasto gesto, di voler dare un segnale di intransigenza, con la rottura a “dir poco” della targa che riportava l’intitolazione della piazza al Prof. R.Villari non può non indignare una popolazione civile riconoscente che la personalità alla quale era stata conferita grazie all’apporto dell’allora amministrazione comunale anche la cittadinanza onoraria e la stessa intitolazione della piazza, oggi viene deturpata da chi sa chi, con gesto ignobile, cancellando quanto con onore e spirito di sacrificio i Lions di Bagnara avevano promosso e portato avanti con orgoglio, ottenendo grande riconoscenza per il nobile gesto fatto in onore di un GRANDE professionista.

L’illustre Cattedratico a livello internazionale è stato da sempre motivo di orgoglio per la città di Bagnara Sua terra natia. Per tanto, si augura, che le autorità competenti facciano luce sull’accaduto. Personalmente come Presidente dei Lions Torre Ruggiero di Bagnara Calabra presenterò formale denuncia contro ignoti, non possiamo accettare atti di vandalismo di tale portata.

Si ringrazia anticipatamente chi vorrà contribuire alla ricerca di chi ha voluto cancellare quanto è stato fatto. L’impegno Nostro, sarà quello di ripristinare nel più breve temo possibile quanto con mano ignobile è stato distrutto.

Prof Giovanni Carbone, Presidente Lions Torre Ruggero di Bagnara Calabra.