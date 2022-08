Discarica di Melicuccà, "Cittadinanza Attiva Pellegrina": "da Bagnara nessun atto per impugnare decisione Metrocity"

discarica meliccucVenerdì 19 agosto, alcuni abitanti della contrada Pomarelli hanno avvistato, ben adagiata nel fondo della nuova vasca della discarica di Melicuccà, la prima “monnezza” impacchettata e infagottata con carta colorata come si fa con il regalo portato all’amata nel giorno di festa.

Dopo l’ormai conclamato disastro ecologico della vecchia discarica, unanimemente riconosciuta sito inquinante ad alto rischio e a distanza di anni non ancora bonificata, è stata avviata dalla Metrocity l’era della discarica 2.0 rappresentata da “pacchetti colorati e profumati” riposti su un letto d’acqua di falda in uno spartano fosso tra uliveti secolari e campi di grano antico.

Da quanto abbiamo avuto modo di apprendere il Sindaco di Palmi ha già dato mandato ai suoi legali di ricorrere avverso la scelerata Ordinanza emessa in data 27 luglio u.s. dal Sindaco f.f. della Citta Metropolitana che ufficialmente dà il via libera allo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi nell’invaso del I° lotto della discarica di Melicuccà, motivando il provvedimento con ragioni di contingibilità e urgenza, allo stato non esistenti, in netto contrasto con la vigente normativa in materia.

Da Bagnara invece, mentre la “monnezza” continua ad arrivare e i termini per l’impugnazione dell’Ordinanza corrono inesorabili, a parte il comunicato stampa di contrarietà dell’Ente all’avvio della nuova discarica, non abbiamo notizia né di atti di indirizzo politico emessi dalla nuova Giunta, né di incarichi conferiti ai legali dell’Ente per impugnare il famigerato provvedimento sindacale.

Siamo, comunque, fiduciosi che da lunedì, trascorsi i pressanti impegni estivi, il nostro Sindaco avvierà immediatamente la macchina amministrativa per produrre tutti gli atti necessari, finalizzati ad impugnare il provvedimento di apertura della discarica; provvedimento irresponsabile che comporta seri rischi per la salute e la salubrità dell’ambiente e che ipoteca il futuro sviluppo di un’importante area della Costa Viola.

Cittadinanza Attiva Pellegrina