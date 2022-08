Il Premio Mia Martini lascia Bagnara Calabra

Premio Mia Martini Potrebbe lasciare Bagnara Calabra il Premio Mia Martini, dopo 28 anni di grandi successi la cittadina della Costa Viola rischia di salutare, non si sa se definitivamente, l'evento nato per ricordare una delle più grandi interpreti della canzone italiana. Il Premio, nato per volontà del regista Nino Romeo a ricordo dell’amica scomparsa, è diventato negli anni un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale.

Il Patron non commenta, almeno per ora, e non chiarisce il perchè di un'eventuale decisione che sembrerebbe legata a motivi logistici e tecnici, e probabilmente anche economici. Duro colpo per Bagnara e l'asfittica economia locale, visto che il Premio Mia Martini, che si tiene solitamente nel mese di ottobre, attira, oltre agli addetti ai lavori, tanta gente che viene a seguire la kermesse canora e ad onorare la grande artista bagnarese.

Unico indizio, che al momento sembrerebbe confermare quanto per ora appare solo un'ipotesi, una nota stampa, diramata qualche giorno fa dal Patron Nino Romeo, in cui vengono annunciati i mini artisti che saranno in gara per la finale del "Premio Mia Martini - Una Voce per Mimì", nella quale viene annunciato che "i prescelti si contenderanno il primo posto alla fase conclusiva che si terrà in autunno in una località della Calabria".

A questo punto tocca al regista bagnarese chiarire e spiegare i motivi di questa eventuale scelta, e all'Amministrazione comunale intervenire per scongiurare una simile ipotesi che penalizzerebbe non poco la cittadina della Costa Viola. Tra Bagnara e Premio Mia Martini c'è un legame indissolubile sancito dall'amore di Mimì per il suo paese e probabilmente altre location, anche se di prestigio, non darebbero la giusta luce ad un evento che vede Bagnara come sede naturale di un appuntamento diventato nel corso degli anni di rilevanza regionale e nazionale.

