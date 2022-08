Riflettori puntati sulla Notte Bianca di Palmi in programma sabato 20 agosto

Oltre 25 postazioni di divertimento in tutto il centro storico della Citta' di Palmi con g iocolieri acrobatici ,

sand artist, spettacolo di circo e arti di strada, Live in piazza I° Maggio con i RosCa SEI, spettacolo di bolle per la gioia dei bambini, con la presenza di Topolino e Minnie, teatro sui trampoli, caricaturista, mimo, trampolieri danzanti, giochi di fuoco, spettacolo dei burattini, diretta Radio su CRT Network, tappeto floreale, spettacolo live painting a cura di Magnesia (Firenze), i Fuori posto acoustic Duoe un ricco programma ancora da scoprire, con tantissime altre attrazioni per una notte piena di divertimento.