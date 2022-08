Il 20 Agosto partono le “Giornate Iter Vitis” dalla Valle degli Armeni ai terrazzamenti della Costa Viola

ITERVITISDal 20 agosto al 18 settembre si terrà la prima edizione delle giornate Iter Vitis (Itinerario Culturale della Vite e del Vino “Iter Vitis — Les Chemins de la Vigne”, certificato dal Consiglio d’Europa), articolata in sei tappe e promossa dall’UNESCO Med Lab unitamente ai Comuni di Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, Staiti (“Valle degli Armeni”) e Bagnara Calabra, in sinergia con la Federazione Europea Iter Vitis.

L’anteprima è fissata per il 20 agosto alle 18.30 presso la Scalinata Monumentale di Via Giudecca a Reggio Calabria, con un concerto al tramonto di un ensemble d'archi (Diletta Franco, Gabriele Durante, Giada Politanò, Eletta Franco) del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria. La prima tappa comunale sarà a Ferruzzano, sabato 27 agosto, seguito da Bruzzano Zeffirio il 28.La settimana successiva toccherà a Staiti sabato 3 settembre, seguitada Brancaleone domenica 4. Appuntamento di chiusura a Bagnara il 18 settembre. Le giornate saranno articolate in una serie di eventi comuni: visite guidate alle aziende vitivinicole e ai beni culturali, degustazioni vini in abbinamento alle produzioni eno-gastronomiche locali e pranzi presso locali tipici, eventi culturali e, a conclusione di ogni giornata, spettacoli musicali serali. Momento particolarmente significativo sarà la cerimonia ufficiale di apposizione delle targhe Iter Vitis nei Comuni.