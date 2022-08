BAGNARA CALABRA Al via la I edizione della festa de "La Nostra Terra"

Festa La Nostra Terra - Bagnara CalabraAl via a Bagnara Calabra, la I edizione della festa de "La Nostra Terra", associazione che ha come fine la riscoperta e la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni, attraverso l' organizzazione di eventi e manifestazioni per contribuire alla sensibilizzazione del paese e dei suoi cittadini a tematiche che ne determinano il suo sviluppo e benessere.

La festa, che si svolgerà in Piazza R. Villari (Ex Lido), sarà scandita in due serate, tra il 19 e il 20 di Agosto, che includeranno diversi momenti: i giochi con premi per bambini tra i 6 e i 12 anni, la degustazione di due diversi tipi di menù tra carne e pesce e sono previsti all' interno di queste serate dei convegni riguardanti l' ambiente e il territorio della Costa Viola e anche dell' intrattenimento musicale. Giorno 20, per i più temerari e curiosi sarà possibile partecipare all' escursione a Monte Cucuzzo alle ore 18:00, con rinfresco finale con i prodotti tipici della nostra terra a cura di "Made in Sud".

Due giornate di festa che pullulano di iniziative di particolare interesse culturale e ambientale, specchio di un' operosità disinteressata e concreta che necessita sempre più di essere diffusa.

Nina Velardo

