Rifiuti ingombranti abbandonati per strada, la segnalazione di alcuni cittadini

ingombranti abbandonati BAGNARA CALABRA - Rifiuti ingombranti abbandonati per strada. È quanto segnala un lettore di Porelli di Bagnara Calabra a costaviolanews.it. < >.

Purtroppo giorno dopo giorno viene continuamente depositato altro materiale che va ad incrementare quanto già abbandonato da tempo. Il messaggio del lettore, esasperato dai continui rifiuti abbandonati proprio davanti alla sua abitazione, si conclude con la richiesta di intervento del Comune, sia per la rimozione del materiale ingombrante che per l'installazione di videocamere affinché possa risolversi il problema.

Ricordiamo che per lo smaltimento dei rifiuti voluminosi, come ad esempio mobili ed elettrodomestici di grandi dimensioni si può richiedere il ritiro gratuito a domicilio. Il servizio si può prenotare telefonando al numero 329.4290718 il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Nel giorno del ritiro concordato, previsto sempre di mercoledì, il materiale deve trovarsi sul marciapiede davanti all'indirizzo e al civico di prenotazione. Si può esporre in un luogo diverso da quello di prenotazione ma deve essere indicato nelle note di ritiro.

