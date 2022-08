"Progetto Gambarie", incontro tra Amministratori e Professionisti il 20 Agosto, ore 11.00 presso l'Hotel Centrale di Gambarie

AdIE Gambarie 20 Dalla presentazione del Marchio d'Area d'Identità Territoriale Comprensorio di Gambarie e dal Marchio De.Co ., realizzati dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte, in sinergia con Accademia delle Imprese Europea, Gambarie sarà ancora una volta protagonista per la crescita e lo sviluppo del territorio attraverso il tavolo di lavoro, che si terrà Domenica 20 Agosto alle ore 10.00 presso l'Hotel Centrale, per definire le strategie e le azioni del "Progetto Gambarie", con la finalità di attivare tutte le operazioni di marketing territoriale integrato.

Gli interventi toccheranno diverse aree di interesse, con l'obiettivo di dettare le linee guida per l'avvio dei lavori in sinergia tra le amministrazioni pubbliche ed i privati (imprenditori, associazioni, liberi professionisti, cittadini) con l'obiettivo, tra gli altri, di pianificare le modalità e la tempistica del primo "Meeting di Gambarie".



SALUTI E INTRODUZIONE

Francesco Malara (Sindaco Santo Stefano in Aspromonte)



SALUTI AUTORITA’

Giovanni Verduci (Sindaco Motta San Giovanni)

Maria Foti (Sindaco Montebello Jonico)

Rocco Fedele (Consigliere Comunale Bagnara Calabra)



INTERVENTI

Daniele Castrizio (Prof. Numismatica - Univ. degli Studi di Messina)

Rocco Mafrica (Dip. Agraria - Univ. Mediterranea Reggio Cal.)

Silvia Sciubba (Responsabile Marketing AdIE)

Rosario Meli (Consigliere Nazionale FNA)

Giovanni Guerrera (Direttore Provinciale Epas -FNA; AdIE Servizi)

Paolo Caridi (Esperto Pasticciere)



CONCLUSIONI

Giuseppe Ariobazzani (Presidente Accademia delle Imprese Europea)



MODERA

Marco Mauro (Responsabile Tecnico e Presentatore Ufficiale AdIE)