Tutto pronto a Palmi per la grande festa di San Rocco

San Rocco di PalmiPALMI (RC) - Quando è iniziato il culto di San Rocco a Palmi è difficile dirlo con esattezza, anche perché dal punto di vista religioso la chiesa non ha avuto un ruolo importante nella storia della città non essendo neanche parrocchia. Ben altra invece l’importanza assunta dal culto che sempre è stata caratterizzata dalla corale partecipazione della cittadinanza palmese. La prima notizia si ricava dal “Liber Mortuorum” della chiesa parrocchiale di San Nicola dove, in data 22 Luglio 1645, viene annotata la morte di tale Domenico Nastasi che venne sepolto nella chiesa di San Rocco.

Nel 1777 venne fondata la congrega dell’Immacolata Concezione di Maria e di San Rocco. Tale denominazione non trova una giustificazione apparente se appena 30 anni prima, nel 1740, in una dichiarazione dell’arciprete Bruno Trafiletti che supplicava il pontefice Clemente XII a elevare la chiesa arcipretale al rango di collegiata, la chiesa di San Rocco così veniva menzionata senza abbinarvi altri culti.

LA STATUA DI SAN ROCCO DI PALMI:

non si sa quando e da chi la statua di San Rocco di Palmi sia stata costruita. Poiché la chiesa sembra non avesse subito gravi devastazioni nei terremoti dal 1600 al 1908, tutto fa pensare che debba risalire almeno al ‘600, ma non vi sono elementi oltre alle caratteristiche stilistiche ad avvalorare tale tesi.

La statua è scolpita su legno di tiglio sul quale vennero applicati gli stucchi che ne modellano i particolari. La carnosità delle parti scoperte e le ampie pieghe degli abiti da pellegrino danno l’idea di uno stile barocco anche se contenuto.

Trentaanni fa, in seguito alla scoperta di alcune screpolature verificatesi nello stucco, il Comitato dei festeggiamenti fece esaminare minuziosamente la statua ed aveva deciso dicommissionare una copia ai maestri del legno di Ortisei che doveva però essere “una goccia d’acqua” con la statua originale, per poterla sostituire durante la processione.Il tentativo finì male: la statua fornita non assomigliava per nulla a quella del Santo tanto amato dal popolo palmese ed il Priore del tempo della Congrega, signor Rocco Cambrea, assieme al presidente del Comitato Scidone, rispedirono indietro il fac-simile della statua di San Rocco abbandonando l’idea della sostituzione che, tra l’altro, aveva suscitato non poche polemiche tra i fedeli.

Sigfrido Parrello

Questi gli orari delle Sante Messe di domani martedi16 Agosto:7:30, 8:30, 9:30, 10:30 e 11:30 mentre alle 18:00ci sarà la tradizionale processione del Santo.

izi, via Rocco Pugliese, Corso Garibaldi, via Poeta, via Tripoli, via Nazario Sauro, via Rodi, via Mancuso, via F. Cilea, viale Rimembranze , via Gramsci , via Pizi, via Condello , via Veneto, via Zara , via Roma, Corso Aldo Barbaro, Piazza Primo Maggio, Corso Garibaldi , Rientro in chiesa.