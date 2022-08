Il cordoglio del Presidente del Consiglio Comunale Paolo Gramuglia per la scomparsa dell'Assessore Rocco Salerno

Gram - SalBAGNARA CALABRA - A nome di tutto il Consiglio Comunale e mio personale, intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa dell’Assessore alle Attività Produttive, il caro Rocco Salerno. Cittadino esemplare, da sempre impegnato nella tutela e valorizzazionedel territorio è stato un punto di riferimento nel mondo dell’Associazionismo e pioniere del “Turismo Lento” e del recupero dei sentieri della Costa Viola, fondatore di cooperative vitivinicole nonché fautore e promotore di alcune delle iniziative più innovative ed importanti del settore, attento all’ambiente e all’ecosistema marino con l’idea dell’area marina protetta della Costa Viola, lascia un'impronta indelebile nella memoria storica della nostra Città.

Un uomo che ha vissuto sempre con passione e grinta ogni momento della sua esistenza agendo sempre in nome degli ideali di democrazia e libertà che sono stati cardini fondamentali e stella polare della sua vita. Modello per le nuove generazioni, non si è mai risparmiato lasciando un tangibile esempio di amore e attaccamentoal propriopaese. Ricordo con grande affetto il suo modo di porsi cordiale, la sua eleganza e la disponibilità a confrontare le sue idee ascoltando con rispetto le opinioni del prossimo. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo. Le più sentite condoglianze giungano alla moglie , alle adorate figlie e a tutti i suoi cari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - GRAMUGLIA PAOLO