Serata celebrativa a Bagnara in occasione del centenario dell'Azione Cattolica "San Francesco d' Assisi"

ac bagaraBAGNARA CALABRA - In occasione del centenario dell' Azione Cattolica "San Francesco d' Assisi", si è tenuta lo scorso 9 agosto sul sagrato Giovanni Paolo II, una serata celebrativa, volta a riunire tutti coloro che hanno fatto parte dell' associazione in questi anni e ricordare chi nel passato si è dedicato alla formazione di diverse generazioni. Serata questa, che segue i festeggiamenti già avviati lo scorso febbraio con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Fortunato Morrone e con un incontro storico, dalle origini ad oggi, sull' associazione, col contributo della Dott.ssa Eliana Versace.

L' evento, non a caso chiamato "I migliori anni della nostra AC", ha permesso di ripercorrere dagli anni '60 in poi i passaggi più importanti di questa storia associativa attraverso la musica, la danza, la moda, gli usi e i ricordi di persone e di momenti che hanno permesso all' Azione Cattolica di operare fino ai giorni nostri.

Durante la serata, tra un decennio e l' altro, sono state consegnate delle pergamene come ringraziamento per l' impegno a servizio della comunità ad educatori ed ex presidenti, ognuno dei quali si è fatto portavoce di esperienze di bellezza e di gratitudine con l' augurio che il futuro di questa associazione possa essere ancora più raggiante e sempre più dedito al proprio compito primario: l' educazione.

Nina Velardo

