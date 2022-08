Ventura su commissione d'accesso a Scilla: solidarietà e riflessioni

Francesco Ventura alla Biblioteca di Melia«Ho deciso di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà al sindaco Pasqualino Ciccone ed all’amministrazione comunale di Scilla, perché costatare l’insediamento di una commissione d’accesso antimafia è fra quelle notizie che chiunque dotato di buon senso non avrebbe voluto risentire. Dalla commissione d’accesso non è detto che debba scaturirne un nuovo commissariamento, quindi ci si augura che tutto possa risolversi in un falso allarme. Ma a prescindere dall’esito, l’occasione dovrebbe essere un momento di seria riflessione». Così in un comunicato Francesco Ventura, studioso locale impegnato nella promozione della lettura e per la rivitalizzazione del greco-calabro, giornalista, ma soprattutto profondo e sincero estimatore della borgata di Melia.

«Sono consapevole della polemica che potrebbe generarsi da questo mio intervento, o ancor peggio del silenzio che ne potrebbe conseguire, ma alle volte con autocritica e responsabilità è necessario ricordare innanzitutto a se stessi come stanno le cose – prosegue Francesco Ventura – E la realtà è che ad oggi nulla pare essere cambiato nello scenario politico scillese, perché posso ancora affermare parola dopo parola una mia analisi pubblicata a marzo 2020, in cui spiegavo in sintesi il come la vittoria elettorale sarebbe stata di Pasqualino Ciccone per mera mancanza di capacità nel creare un’alternativa politica da parte di chi durante il passato commissariamento non era stato capace di passare dalla protesta alla proposta, abdicando di fatto ad un impegno autentico e reale per il bene della collettività, preferendo a questo piccole meschinità o liti da comari».

Francesco Ventura ebbe modo di subire e fronteggiare alcune delle dinamiche interne ad un certo e poco condivisibile modo scillese di fare politica, quando, durante l’estate di quelle elezioni comunali post commissariamento, suo malgrado, si ritrovò innanzi alla bagarre legata alla Biblioteca Comunale, di cui alcuni episodi sono al vaglio della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

«Ciccone può piacere o non piacere, spesso più per i modi che per le idee, così come con lui si può essere in accordo o disaccordo, ma a prescindere dall’esito di questa commissione d’accesso, bisogna dargli atto di essere stato capace sempre di coagulare a sé un forte consenso e di avere gestito la cosa pubblica a tempo pieno e senza improvvisazioni – conclude Ventura –Alle scorse elezioni si sarebbe dovuto sfidare questo vecchio leone, esserne sconfitti e costruire da quel punto di partenza una concreta alternativa per Scilla. Alle prossime votazioni, l’onta di non avere neanche tentato il confronto sarà eticamente un macigno che peserà su chiunque, perché qualora oggi stesso Pasqualino Ciccone decidesse di ritirarsi dalla vita politica, potrebbe farlo nell’assoluta e democratica certezza di essere per sempre annoverato tra gli imbattuti ed imbattibili, consapevole che a Scilla è esistito un prima Ciccone, esisterà un dopo Ciccone e che lui è quel Ciccone».