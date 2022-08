BAGNARA CALABRA Consegnati dalla Pro Loco i riconoscimenti alla Bagnarosità

bagnarsitàQuattordicesima edizione per il premio o riconoscimento alla “Bagnarosità”, come ama definirlo il presidente della Pro Loco Bruno Ienco, che si è tenuto all’interno della 57esima edizione del Gran Galà del Pescespada. Una serata sul filo della nostalgia e dell’orgoglio, nostalgia per un tempo che non c’è più, e orgoglio per chi nell’attraversare il suo tempo ha lasciato un ricordo indelebile nella memoria di tutti. Orgoglio anche per i premiati, presenti in Piazza Matteotti, che hanno dato testimonianza di capacità e intraprendenza nella propria attività lavorativa, nell’impegno sociale e culturale, e di attaccamento e amore per la propria terra, diventando di fatto ambasciatori di Bagnara e della Calabria in Italia e nel mondo. Soddisfatti il presidente della Pro Loco Bruno Ienco e il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Gramuglia.

Menzione particolare per i giornalisti Tina Ferrera, Pietro Melia, Gianmarco Iaria, Graziano Tomarchio e Camelo Tripodi, e riconoscimenti per il Maestro Antonio Cama, per l’artigiano Rocco Melluso alla memoria, Vincenzo Marcianò, autore e cantante, agli imprenditori Rocco Campennì e Vincenzo Musumeci, al Dott. Giuseppe Messina, e alla Dott.ssa Caterina Stelitano dirigente medico del GOM di Reggio Calabria.