BAGNARA CALABRA Conclusa la 57esima edizione del Gran Galà del pescespada

Si è concluso il 57. Gran Galà del Pescespada organizzato dalla Pro Loco cittadina. <<Una manifestazione che ha lasciato il segno - ha detto Bruno Ienco, presidente del sodalizio turistico - un successo di pubblico desideroso di ricominciare dopo due anni che ci ha visto lontani dalle piazze>>.

Due le serate dedicate alla cultura, la prima per promuovere la storia di Vincenzo Fondacaro capitano di Marina che ha attraversato l'oceano su una piccolissima barca chiamata Leone di Caprera; la seconda risevata alla consegna dei riconoscimenti alla "bagnarosità". Nel corso della serata è stato consegnato a Tina Ferrera un "Premio speciale" come corrispondente della Gazzetta del Sud da Bagnara Calabra con la seguente motivazione: <<Per la professionalità e l'impegno profuso nella divulgazione delle notizie al servizio della cittadinanza>>. La manifestazione si è conclusa con la serata dedicata alla degustazione dei piatti a base di pescespada preparati dallo chef Daniele Lopez e con l'assaggio del Panzibibbo con gelato al piparello di Bagnara Calabra.

