BAGNARA CALABRA Emergenza rifiuti. Il tema del giorno, il problema di sempre! Nota stampa dell'Associazione "Nella mia Città"

Nella mia Città Ma oggi il tempo è scaduto, oggi è il momento di cambiare. In questa sede evitiamo di indicare e analizzare tutti gli argomenti tecnici e giuridici a sostegno della nostra contrarietà alla riapertura della discarica, peraltro cosa già fatta negli ultimi due anni congiuntamente a molte altre associazioni del territorio.

Vogliamo, però, ricordare alcuni fatti che non sono di secondaria importanza. Quando nel 2009 venne individuata in località “La Zingara” - in un sito adiacente alla vecchia discarica comunale e già di per sé inquinata - l’area dove costruire una nuova discarica, a nulla valsero le proteste di associazioni e cittadini. Soltanto nel 2011, a seguito di esposto-denuncia di Legambiente, l’A.G. avviò le indagini per la verifica dei fatti e degli atti e nel 2013 emise un provvedimento di sequestro.

Il N.O.E. dei Carabinieri nella nota informativa, già allora definiva “quantomeno spregevole che per garantire un breve lasso di tempo di normalità, sempre che così possa essere chiamato il sistema di raccolta RSU calabrese, sia stato deciso di sacrificare l’incolumità di un gruppo di cittadini compreso nei territori dei Comuni di Bagnara, Palmi, Sant’Eufemia d’A.te e Melicuccà, che già da tempo sta subendo gravi conseguenze, visto che, come descritto nella relazione tecnica, oramai il territorio limitrofo alle discariche della località La Zingara è altamente inquinato. Circostanza, questa, che ha determinato il concretizzarsi del disastro ambientale che da tempo, e per il futuro, avrà inevitabilmente ripercussioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente”.

Corsi e ricorsi storici, oggi è ancora ieri e “i ladri di futuro” sono sempre tra di noi. Si, quei “ladri di futuro” che ancora pensano che non esiste un domani, che conta solo oggi! “Ladri di futuro” che hanno la memoria corta. Non ricordano, infatti, che già nel 2007 fu redatto il Piano Regionale delle Bonifiche e che, tra gli altri e soltanto nel territorio comunale di Bagnara Calabra, sono stati segnalati e riconosciuti come siti inquinati alcune aree ubicate in contrada Olivarelle Vermeni, 2 in contrada Dora Grimoldo, in contrada Olmo Pellegrina, in località Cimitero, in contrada Corona Pellegrina e in zona torrente Praialonga. Questi siti non sono mai stati bonificati.

Così come non sono mai state bonificate le vecchie discariche tuttora presenti in località “La Zingara”. Fatto sta che prima ancora di pensare a bonificare, si continua ad inquinare. Il tutto in nome dell’immortale emergenza. Si parla con enfasi che si tratta di attività temporanea finalizzata esclusivamente a consentire lo stoccaggio degli scarti di lavorazione, ma l’ordinanza emanata dice chiaramente che l’attività di stoccaggio potrà avvenire sino alla conclusione del procedimento A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale), al cui ottenimento i rifiuti stoccati potranno permanere in discarica perfezionando l’attività D15 in D1 (classificazione dei rifiuti).

Ma se davvero è prevista un’attività temporanea, senza rischi di alcun genere, perché il sindaco f.f. dott. Versace non ha individuato un altro sito, giusto e solo per esempio, adiacente il Menta? Perché proprio La Zingara? “I ladri di futuro” hanno la memoria corta e hanno già dimenticato la nota informativa del N.O.E., mentre oggi possiamo definire quantomeno inopportuna un’ordinanza emanata da un’autorità nei fatti smantellata, senza la condivisione e supporto dell’Autorità Regionale - infatti la L.R. 10 del 29/4/2022 istituisce la nuova Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria e all’art.3 statuisce che “sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art.118, primo comma, della Costituzione, l’intero territorio regionale costituisce l’ambito territoriale ottimale….”- mantenuta in vita solo dall’inerzia del nominato commissario straordinario. Inerzia non giustificabile con i tempi assegnatigli dal mandato ricevuto: vista la delicatezza e importanza delle decisioni da prendere non si dovrebbe perdere neanche un giorno!

“I ladri di futuro” hanno la memoria corta, hanno dimenticato le risibili percentuali di raccolta differenziata fatte registrare dalla città di Reggio Calabria e dai Comuni appartenenti al dismesso A.T.O. nel tempo miseramente trascorso dal 2009 ad oggi - li invitiamo a fare un bel quadro dei dati forniti dall’ISPRA da tenere sulle loro scrivanie -. “I ladri di futuro” hanno la memoria corta e hanno dimenticato di spiegare a noi comuni cittadini come mai nella città di Reggio Calabria nel 2011 venivano censite circa 88 mila tonnellate di rifiuti urbani e nel 2020 soltanto 55 mila - anche qui un bel quadro dei report ISPRA -.

Intanto l’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Palmi, siamo sicuri, procede nel suo iter a tutela del nostro futuro; ma tant’è “i ladri di futuro” hanno la memoria corta! Consigliamo al sindaco f.f. dott. Versace, se non vuole ascoltare i suoi concittadini, di chiedere aiuto al sindaco di Capannori (zero waste certified city) e farsi spiegare come si risolve l’emergenza rifiuti. Ci sono posti dove progettano il futuro e ci sono posti dove il futuro viene rubato, voi dove vorreste vivere? Intanto, nelle ultime ore, due buone notizie da Bagnara, in controtendenza col passato: Il 1° agosto u.s. è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria ex art.14 Legge 241/90 finalizzata all’approvazione dei risultati del “Piano di indagini integrativo al piano di caratterizzazione ed eventuale analisi di rischio, preliminari alla progettazione delle operazioni di bonifica sul sito di località La Zingara” e apprendiamo dal sito social della lista civica “Insieme per un Futuro” gruppo di maggioranza nel nostro Consiglio Comunale, che i nostri rappresentanti hanno espresso “…. un chiaro, forte e fermo SI ad una bonifica oculata, (cui) si affianca l’altrettanto chiaro, forte e fermo NO alla realizzazione e successiva apertura dell’impianto in località La Zingara”.

Alla suddetta Conferenza dei Servizi il nostro Sindaco Adone Pistolesi era affiancato dall’avv. Antonio Latella, coordinatore dell’associazione “Cittadinanza Attiva di Pellegrina”. L’avv. Latella e il suo gruppo sono i promotori e il principale riferimento di tutte le azioni e iniziative poste in essere nell’area civica sulla questione “La Zingara” e non solo a Bagnara. Il fronte del NO alla riapertura si sta allargando e rinforzando grazie alla campagna mediatica avviata dal dott. Mimmo Nunnari, affermato scrittore e giornalista, che ha trovato un riscontro positivo nella stampa locale.

Anche il gruppo consiliare di minoranza ha espresso chiaramente la propria posizione di contrarietà. Condividiamo pienamente questa posizione e questa scelta e chiediamo al Consiglio Comunale di agire sinergicamente unito e compatto e ci rivolgiamo ai gruppi politici, alle associazioni e a tutti i cittadini per sostenere il lavoro dei nostri rappresentanti con ferma volontà e partecipazione. Il futuro della nostra terra dipende anche e soprattutto da noi.