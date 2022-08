Le “Giornate Iter Vitis” dalla Valle degli Armeni ai terrazzamenti della Costa Viola

Le giornate saranno articolate in una serie di eventi comuni: apposizione delle targhe Iter Vitis nei Comuni, visite guidate ai beni culturali e alle aziende vitivinicole, pranzi presso locali tipici, eventi culturali, degustazioni vini in abbinamento alle produzioni enogastronomiche locali e spettacoli musicali serali.

Partners del progetto sono la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, Istituto Alberghiero Euclide di Bova Marina; FISAR; il Conservatorio di musica “F. Cilea”, Club per l’Unesco Campo Calabro, Costa Viola e Aspromonte; F.L.A.G. dello Stretto Area Tirreno 2.

In apertura dell’iniziativa il sindaco f.f. Carmelo Versace ha rilevato "quanto sia importante e non scontato investire in cultura nei nostri territori, perché pilastro e volano non solo di economia ma anche sociale. Virtuosa è la collaborazione tra aree non-omogenee ma comunemente caratterizzate, a più livelli, dall’antichissima arte della viticoltura - ha affermato Versace - sono necessari investimenti concreti in grado di dare risposte fattive, alle realtà esistenti ed a quelle nascenti, per poter offrire alle nostre comunità un modello di sviluppo che ponga la cultura al centro".