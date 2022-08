BAGNARA CALABRA Tutto pronto per la 57esima edizione del Gran Galà del Pescespada

Tutto pronto per la 57esima edizione del Gran Galà del pescespada che si terrà come ogni anno, in piazza Matteotti.

Tra le novità di quest' anno, vi saranno due serate dedicate alla cultura. Nella prima, venerdì 5 agosto, verrà omaggiata attraverso il racconto del Dott. Natale Zappalà, la grande figura di Vincenzo Fondacaro, mentre sabato 6 agosto verranno consegnati dei riconoscimenti "alla bagnarosità" come da consuetudine da circa sedici anni, a coloro i quali nonostante siano lontani da Bagnara, manifestano orgoglio di appartenenza. Il culmine sarà domenica 7 agosto, a partire dalla mattina con la Santa Messa nella Chiesa Abbaziale officiata da Don Rosario Pietropaolo. A seguire la posa della corona d' alloro in Località Marturano in memoria dei marinai caduti in mare. Dalle 19:30 in poi avrà inizio la degustazione dei piatti preparati dallo chef Daniele Lopez del ristorante "Palma D'oro", che sicuramente saprà valorizzare il connubbio tra terra e mare, attraverso i vari prodotti bagnaresi.

Per l'occasione in collaborazione con la Star Bus di Mimmo Soldano ci sarà la possibilità, per chi volesse usufruire del servizio, di raggiungere Bagnara da Reggio Calabria con bus navette che garantiranno in serata anche il ritorno in Città.