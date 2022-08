Antisemitismo, l'associazione Italia Israele di Reggio Calabria propone mozione al sindaco di Bagnara

kippah BAGNARA CALABRA - L'associazione Italia Israele di Reggio Calabria ha inoltrato, nei giorni scorsi, una proposta di mozione al sindaco di Bagnara, Adone Pistolesi, chiedendo l'adozione, in occasione del primo consiglio comunale utile, della definizione di antisemitismo dell'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) nella sua interezza.

«L'antisemitismo - recita la definizione - è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto». Le manifestazioni possono avere come obiettivo lo Stato di Israele, in quanto comunità ebraica; si discostano dall'antisemitismo, naturalmente, le critiche allo Stato di Israele, come quelle rivolte a qualsiasi altro Paese. Antisemitismo è accusare gli ebrei di cospirare segretamente nel mondo, essere forza oscura che manovra le dinamiche finanziarie, politiche e sociali. L'antisemitismo si esprime con lo scritto e il parlato, con immagini e azioni, con ritratti stereotipati che disegnano precise caratteristiche fisiche e morali. Esempi di antisemitismo si hanno quando si incita o giustifica l'uccisione degli ebrei e la violenza nei loro confronti, quando si assumono posizioni più o meno esplicite ostili ad un popolo descritto come padrone del potere economico e politico, con la capacità di orientare opinione pubblica e mezzi di informazione.

Oppure quando si accusano gli ebrei di essere responsabili di non meglio precisate azioni negative e/o violente, reati, crimini individuali o collettivi; o quando si nega l'esistenza e la portata dell'Olocausto perpetrato dal regime nazista, "ingigantito" per non meglio identificabili ragioni. Antisemitismo che, con ancora in essere i retaggi tradizionali del deicidio e dell'accusa del sangue, si declina oggi con la negazione della legittimità dello Stato d'Israele, nonché con il paragone fra presunti atti criminali di Israele e ed i crimini della Germania nazista. «Importantissima l'adozione - sottolinea l'avv. Anna Golotta, presidente dell'Associazione Italia Israele di Reggio Calabria - da parte del Comune di Bagnara, che si unirebbe agli altri Comuni d'Italia che hanno già aderito, dando il loro segnale tangibile del rifiuto dell'odio e dell'antisemitismo in ogni sua forma. L'auspicio è che prima possibile anche da Bagnara - conclude Golotta - possa partire questo segnale di condivisione e solidarietà».