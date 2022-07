BAGNARA CALABRA Presentata a Pellegrina la 29^ Sagra del pane di grano

foto sagra paneCome ormai avviene da tanti anni, organizzato dall’Associazione Pellegrinese Cultura Sport Ambiente, si è svolto a Pellegrina il Convegno di presentazione della 29^ Sagra del pane di grano sul tema:”Istituzioni e Associazioni insieme per la promozione del territorio, del suo patrimonio e delle sue tradizioni.”

Sono intervenuti: il Presidente della Commissione consiliare regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta’, della corruzione e dell’illegalità diffusa on. Giuseppe Gelardi; il Sindaco del Comune di Palmi Giuseppe Ranuccio; il Sindaco del Comune di Seminara Giovanni Piccolo; per il Comune di Bagnara Calabra l’Ass. al patrimonio Giuseppe Surace; il Parroco della Parrocchia di Pellegrina Padre Giuseppe Saraceno; il Presidente della Pro Loco di Bagnara Calabra Bruno Ienco; il Delegato del Sindaco per le frazioni di Pellegrina e Ceramida Giuseppe Cardona; il Presidente del Club per l’Unesco “Campo Calabro, Costa Viole e Aspromonte” Antonella Tripodi.

Ricordando gli ottimi risultati conseguiti dall’Associazione in tutte le sue iniziative, sempre programmate e realizzate in collaborazione con le Istituzioni e/o altre Associazioni, è stato sottolineato e sostenuto dagli ospiti presenti che, per una efficace promozione del territorio in ogni suo aspetto: culturale, storico, sociale, turistico ed enogastronomico, è imprescindibile una sinergica azione degli organi istituzionali e delle organizzazioni della società civile in esso presenti.

La Sagra del pane di grano ne è la ineludibile conferma perché, grazie al Patrocinio della Regione Calabria, della ex Provincia di Reggio Calabria e del Comune di Bagnara Calabra ed al loro attivo e fattivo sostegno, è diventata ormai da anni un appuntamento fisso dell’estate bagnarese e la sua eco ha raggiunto sia i confini provinciali che regionali, promuovendo ovunque il nostro territorio e due dei suoi prodotti tipici: il pane di grano e la ceramica, fonti di fiorenti attività produttive.

Altra significativa collaborazione che l’Associazione porta avanti da anni è quella con la scuola, perché di fondamentale importanza per potenziare, attraverso il recupero delle nostre tradizioni popolari, il senso di appartenenza dei ragazzi e dei giovani ad un patrimonio culturale da valorizzare, salvaguardare e tramandare.

L’importante messaggio che può essere tratto da questo convegno è la imprescindibile necessità che le istituzioni e le associazioni che insistono sul territorio realizzino opportune forme di collaborazione che concorrano alla programmazione e attuazione di interventi finalizzati alla sua promozione in ogni suo aspetto.

Appuntamento a Pellegrina il 9 agosto 2022 per la 29^ Sagra del pane di grano.