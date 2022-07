BAGNARA CALABRA Sabato 30 luglio a Porelli si ricorda, a 40 anni dalla morte, il Canonico Mons. Antonino Gioffrè

Don Antonino GioffrèA quarant’anni dalla morte, avvenuta il 9 luglio 1982, la Parrocchia Santa Maria degli Angeli, la Congrega dell’Immacolata e l’Associazione Caravilla ricordano il canonico mons. Antonino Gioffrè. Nato a Bagnara Calabra nel 1914 ha dedicato decenni della sua vita allo studio e alla ricerca storica. Entrato in Seminario all'età di 13 anni, fu ordinato Sacerdote nel 1939 e da allora svolse la sua attività pastorale quasi sempre a Bagnara. Laureato in Teologia, era componente del Tribunale regionale ecclesiastico e insegnante di Religione nelle scuole medie e nel liceo scientifico della sua città natale.

Per trentacinque anni come parroco di Santa Maria degli Angeli ha lasciato un ricordo indelebile nella comunità porellese, punto di riferimento per tutti e testimone di fede autentica. Si prese cura in modo particolare dei giovani aiutandoli a crescere nella libertà e nella responsabilità, esortandoli a vivere la fede in ogni ambito del loro agire quotidiano. Interlocutore privilegiato del mondo giovanile del tempo a cui dedicò, come educatore e formatore, gran parte del suo ministero pastorale.

Una menzione a parte merita il libro sulla storia di Bagnara del Canonico Gioffrè che ha contribuito a colmare un vuoto culturale e storico sulle origini della cittadina della Costa Viola. “Un libro – scrive Mimmo Nunnari nella prefazione – che si aggiunge agli altri scritti in passato da Minasi e Cardone, e che da subito è diventato un punto di riferimento essenziale per quanti avvertivano la curiosità di indagare sui fatti del passato e per quanti sono appassionati di storia locale”.

Sabato 30 luglio a partire dalle ore 21.30 in Piazza Cappuccini a Porelli di Bagnara Calabra ricorderanno l’eminente figura del Canonico mons. Antonino Gioffrè, Padre Giuseppe Calogero, il sindaco di Bagnara Calabra, Adone Pistolesi, il Dott. Franco Militano, il Prof. Alfonso Infantino, il Prof. Natale Zappalà, Nino Romeo, Maria Rita Carbone e Carmelo Tripodi. Nel corso della serata ci saranno delle testimonianze di chi lo ha conosciuto ed amato. Domenica 31 luglio alle ore 8.30 presso la Chiesa dell’Immacolata sarà celebrata una Santa Messa in suffragio.

