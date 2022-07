La discarica di Melicuccà sarà riaperta? "Nella mia Città" si aspetta un definitvo no!

Nella mia Città Davvero non c’è altra soluzione? Davvero nel 2022 l’unica soluzione è la discarica? Davvero non è possibile immaginare e costruire un presente e un futuro differente? La discarica è, quindi, la sola ed unica risposta/proposta all’emergenza rifiuti che la nostra politica è in grado di immaginare? Davvero son trascorsi invano gli ultimi 9 anni, da quando la vecchia discarica di Melicuccà è stata sequestrata? Davvero i nostri governanti non hanno saputo trovare la giusta soluzione? Davvero si pensa di continuare ad avvelenare la salute di noi cittadini?

La risposta a queste domande è SI! E’ proprio così! Infine, davvero ci meritiamo di essere governati da questi politici? Nonostante tutto ancora è possibile scongiurare la riapertura della discarica di Melicuccà, è ancora possibile modificare tutti questi si con un grande, forte NO! Ci aspettiamo una immediata presa di posizione di tutte le Comunità coinvolte; ci aspettiamo un reale ed effettivo cambiamento di rotta dalle nuove Amministrazioni; ci aspettiamo - così come avvenuto per la chiusura dei PPI dell’area tirrenica - impegno e unità d’intenti da parte di tutti i Sindaci dei Comuni interessati; ci aspettiamo di sentire una voce unica e condivisa. Ci aspettiamo un definitivo NO!

Associazione Culturale

"Nella mia Città"