BAGNARA CALABRA Assegnazione temporanea locali: la Pro Loco ringrazia l'Amministrazione comunale

la-sede-della-pro-locoIl C.d.A. della Pro loco di Bagnara Calabra, rimane grato al Sindaco Adone Pistolesi, all’assessore con delega al Patrimonio Giuseppe Surace ed ai componenti della giunta, Sigg. Santa Parrello, Annunziata Demetrio, Angela Randazzo, Rocco Salerno e al consigliere delegato allo spettacolo Stefano Cosentino, per aver dimostrato una particolare sensibilità nei confronti di questo sodalizio turistico, adottando il provvedimento amministrativo di “Ri-utlilizzo” per finalità associative, del vano, che trovasi all’interno della stessa sede.

Questa Pro Loco, da sempre vicina agli amministratori “pro tempore”, vuole dare un segno tangibile di apprezzamento per aver riconosciuto alla Pro Loco ”in tempi brevi” valori e funzioni. La Pro Loco infine, continuerà nella sua azione di promozione del territorio, attraverso iniziative pubbliche di particolare spessore socio/culturale e rimane disponibile per una proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, ogni qualvolta sarà chiamata in tal senso. Auguri e buon lavoro

Pro Loco Bagnara