A Pellegrina di Bagnara Calabra la II° Festa della Mietitura

metit

- Una giornata immersi nel verde delle colline di Bagnara, ripercorrendo l’antico sentiero che “i circari” e i “zappaturi” attraversavano per raggiungere il luogo di lavoro e che le “bagnarote” utilizzavano per raggiungere i paesi pre-aspromontani dove commerciavano il pesce, lo zibibbo, i fichi e in genere i prodotti tipici delle città di mare.