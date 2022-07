A Bagnara Calabra solenne inaugurazione e benedizione della statua della Madonna Assunta

Inaugurazione e bendizione statua Maria AssuntaPresentata alla comunità bagnarese, dopo il restauro, la statua della Madonna Assunta, opera dell’ artista bagnarese Carmelo Barbaro. La statua, posta sul timpano della chiesa, è stata realizzata negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, ma già nel 1991 era stata oggetto di restauro. Ultimamente si presentava in condizioni di grande degrado, quasi in frantumi a causa degli agenti naturali, come l’acqua che l’hanno scavata creando gravi danni. Ma grazie alla meticolosa attenzione per la conservazione dei beni culturali da parte di Mons. Rosario Pietropaolo, la scultura è stata risottoposta a una lunga attività di restauro.

Domenica 31 luglio verrà posta una copia della statua della Madonna Assunta sulla facciata, mentre l'originale verrà collocata in uno spazio apposito all'interno della chiesa.

Nel video che segue le interviste ai relatori che sono intervenuti nel corso dell'iniziativa che si è svolta a Bagnara Calabra presso la Chiesa Abbaziale S. M. e i XII Apostioli.