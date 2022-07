Premio Pesce spada d’oro dato a Graziano TOMARCHIO editore e reporter nel mondo della telecomunicazione

Premio Graziano Giorno 11 luglio a Chianalea, la piccola Venezia del sud sulla Costa Viola in un incantevole cornice del ristorante Bleu de Toi, si è svolta la settima edizione del "Premio Pescespada D’Oro La notte magica di Chianalea" organizzata dal presidente dell’associazione Incontriamoci Sempre Pino Strati premio dove storia cultura e tradizione si intersecano facendo sì che nn si perdano mai le usanze dei nostri avi i pescatori che hanno fatto la storia di questa piccola perla quale è Chianalea con la pesca del pescespada. Diversi i premiati che sono stati insigniti x la loro carriera tra cui l’editore Graziano TOMARCHIO reporter nel mondo della telecomunicazione che tra poco festeggerà la soglia dei venti anni di carriera.

Natio di Taurianova è figlio di un pittore che è divenuto famoso nel trasportare nelle sue tele o dove dipingeva l’amore la sensibilità la passione per questo lavoro che ha portato avanti sempre con umiltà come il nostro Graziano TOMARCHIO che continua a seguire le impronte del padre. Ha iniziato creando un’agenzia pubblicitaria e muovendosi subito dopo nella comunicazione radiofonica e televisiva proprio x questa sua passione innata. Nell’anno 2006 approda nel mondo della televisione e comincia così la sua carriera di produttore televisivo creando un format PIACERI & SAPORI ed in seguito DI TUTTO TANTO dove fa conoscere la propria terra e nn solo e le eccellenze del posto riscontrando un notevole successo sino a tutt’oggi.

Con sacrifici immani ma con la voglia sempre di portare la sua Calabria ovunque attenzionando il positivo di questa nostra regione da sempre bistrattata e supportato da aziende che credono in lui dandogli fiducia ogni anno da diciotto anni sbarca a Sanremo x seguire Il festival della canzone italiana e raccontandolo a modo suo x strada e facendo vedere tutti i retroscena che gli altri nn fanno vedere di questa kermesse sanremese. Ma con lo stesso brio Graziano TOMARCHIO è quella persona che sempre ogni giorno è per strada x raccontare fare informazione e dare voce a chi nn è ha ciò che ama da sempre fare.

Il premio ricevuto è stato realizzato dal maestro ceramista Vincenzo Ferraro e rappresenta un riccio che nella tradizione scaramantica allontana il male. E noi della redazione ci congratuliamo x l’ennesimo successo uno dei tanti ma che sicuramente spronerà il nostro Graziano TOMARCHIO a continuare lasciando una sua impronta come il padre Luigi ha fatto in precedenza.

Ad maiora semper