Calabria, Sicilia e Puglia si incontrano sul tema: “grani antichi e panificazione tra passato e futuro – esperienze a confronto”

locand cosMercoledì 13 Luglio 2022 alle ore 18:30, in collaborazione con la testata giornalistica CostaViolaNews, si terrà un confronto on line (www.costaviolanews.it) sull’importanza del recupero e coltura dei grani antichi, sulle loro caratteristiche organolettiche e sui metodi di panificazione tra Calabria, Sicilia e Puglia.

Interverranno: Lucia FORTE, Presidente del Consorzio per la Tutela e Valorizzazione del Pane di Altamura DOP; Antonino ROCCHETTA, Imprenditore agricolo – Ambasciatore del territorio e custode della “chiattulidda”, grano antico siciliano; Dott. Carmine SOFIO, Biologo Nutrizionista; Dott. Annunziato CARATOZZOLO, Agronomo e Titolare Fattoria Didattica Caratozzolo; Domenico OLIVERI, Panificatore pane di Pellegrina; Rocco SALERNO, Assessore alle attività produttive del Comune di Bagnara Calabra; Avv. Antonio LATELLA, Coordinatore Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina”. Modera, Carmelo TRIPODI, Direttore della testata giornalistica on line CostaViolaNews.

A seguire, Domenica 17 Luglio 2022, si terrà a Pellegrina di Bagnara Calabra (RC), la “2° Festa della Mietitura”, organizzata dall’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina”, con il Patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Coldiretti di Reggio Calabria, del Consorzio per la Tutela e Valorizzazione del Pane di Altamura DOP e la preziosa collaborazione della Fattoria Didattica “Caratozzolo”, e delle Associazioni “Alba di Ceramida”; “La Nostra Terra”; “Nella mia Città”; “Lions – Torre Ruggero di Bagnara Calabra” e la testata giornalistica online CostaViolaNews.

La giornata prevede il raduno alle ore 7:45 in Piazza Maria SS. Annunziata in Pellegrina di Bagnara Calabra, dalla quale prenderà l’avvio il percorso storico-naturalistico, adatto alle famiglie, lungo il Sentiero degli Antichi Mestieri (visita all’antico Quadro dell’Annunciazione risalente al XVIII secolo, ai ruderi dell’antica Chiesa di Maria SS. Annunziata – anno 1600, Antico Calvario, Torre dell’Orologio), con sosta presso l’antica fonte Vermeni (anno 1800). Il cammino riprenderà verso i campi coltivati a grano antico (segria), dove si metteranno a confronto le antiche tecniche di mietitura con quelle moderne meccanizzate; i presenti potranno cimentarsi nella mietitura e raccolta del grano secondo gli usi di un tempo. Parteciperanno, come graditi ospiti, Antonino Rocchetta, Imprenditore agricolo – Ambasciatore del territorio e custode della “chiattulidda”, grano antico siciliano e Franca Crudo, Presidente dell’Associazione “Asfalantea” di Zungri (VV), che porteranno a conoscenza dei partecipanti le loro esperienze, consolidate ormai negli anni sul recupero, mietitura e lavorazione dei grani antichi. Il percorso proseguirà verso la Fattoria Didattica “Caratozzolo”, dove si potranno degustare i piatti tipici della tradizione contadina.

Per gli appassionati di trekking, di età superiore ai 18 anni, che vogliono cimentarsi in un tratto di sentiero con difficoltà media, è possibile, partendo alle ore 07:00 da piazza Maia SS. del Carmelo in Ceramida di Bagnara Calabra, ammirare gli antichi mulini del borgo, con visita guidata a cura dell’Associazione “L’Alba di Ceramida”, per poi proseguire verso Pellegrina e ricongiungersi alle ore 8:00, in Piazza Maria SS. Annunziata, al resto del gruppo.

La quota di partecipazione prevista per l’evento è di € 15,00 per gli adulti ed € 10,00 per i bambini fino ai 10 anni.

Per info e prenotazioni WhatsApp contattare: prof.ssa Domenica GRAMUGLIA (Addetto Stampa “Cittadinanza Attiva Pellegrina”) tel. 347/6063318.

