Un Treno Sraordinario per una Terra Straordinaria. Arriva in Calabria il mitico ETR 252 Arlecchino

LArlecchino -Due giornate all'insegna del lusso, della storia nazionale e del Made in Italy sui binari calabresi: oltre al viaggio in Trans Europe Express da Reggio Calabria a Roma Termini previsto per lunedí 18 luglio, domenica 17 luglio Fondazione FS Italiane dedica una grande sorpresa alla Calabria, con l'arrivo dell'ETR 252 Arlecchino a Lamezia Terme Centrale.

Un treno straordinario in una terra straordinaria, il simbolo del boom economico degli anni '60 con le sue forme sinuose ed i suoi celeberrimi belvedere, che grazie alla collaborazione con l'Associazione Ferrovie in Calabria sarà visitabile gratuitamente a partire dalle ore 10.24. In questa occasione si svolgerà inoltre, sempre presso la stazione di Lamezia Terme Centrale, l'esibizione musicale dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia . L'evento è inoltre inserito nel contest Calabria Straordinaria relativo alle iniziative promosse dall'Assessorato al Turismo della Regione Calabria.

Vi aspettiamo numerosi per l'ennesima festa dedicata alle nostre ferrovie.

Per tutte le informazioni e per prenotare la visita guidata sull'Arlecchino, visitare il sito www.railbook.it - POSTI LIMITATI

LArlecchino