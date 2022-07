Cambio al Raggruppamento “Calabria”

2. Centro direzionale Reggio CalabriaIl 9° Reggimento Fanteria di Trani lascia la guida del Raggruppamento “Calabria” al 21° Reggimento Artiglieria di Foggia.

07 Luglio 2022. Presso la Caserma “Florestano Pepe Edoardo Bettoja” di Catanzaro, sede del Comando Militare Esercito Calabria, si è svolto il passaggio di consegne del comando del Raggruppamento “Calabria”, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. Il Colonnello Luca Carbonetti, Comandante del 9° Reggimento Fanteria ha, ceduto la guida del Raggruppamento al Colonnello Virginio Cameli, Comandante del 21° Reggimento Artiglieria di Foggia. Entrambe le unità appartengono alla Brigata Meccanizzata "Pinerolo”.

Nel corso dei 4 mesi di attività operativa, nelle province della Regione Calabria, sono stati costantemente impiegati circa 300 militari dell’Esercito che hanno svolto attività di controllo del territorio e di vigilanza di infrastrutture sensibili quali piazze, Tribunali, Procure e Centri di Accoglienza.

Il Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, durante il back brief, svoltosi nei giorni scorsi in videoconferenza, ha evidenziato l'eccellente lavoro svolto dal 9° Reggimento Fanteria, ed ha rivolto gli auguri di buon lavoro al Colonnello Virginio Cameli, che inizierà ad operare in un periodo complesso come quello estivo, confermandogli che potrà, insieme ai suoi soldati, contare sempre sul supporto e sul sostegno del COMFOP Sud.