Storie di ordinaria cultura nel decennale del Premio Elmo

brRizziconi (Reggio Calabria) - L'appuntamento con la decima edizione del Premio Elmo è fissato per il prossimo martedì 26 luglio 2022 ore 21. Un compleanno importante che sarà festeggiato nella ormai tradizionale ed elegante scenografia allestita sulla scalinata del Duomo di Rizziconi, dall'associazione Piazza Dalì. Intanto la giuria, presieduta dal critico d'arte e curatore Roberto Sottile, composta da: Milena Privitera, scrittrice e giornalista; Cristina Marra e Maria Teresa Papale, giornaliste; Massimo Maugeri e Nunzio Russo scrittori; Mimma Sprizzi, avvocato; Antonino Salvati, magistrato; Elania Zito, communicatiumconsultant; Paola Ruffino, storico dell’arte; Tina Sgro, artista; Stefania Sammarro, fotografa; è al lavoro per individuare i destinatari dell'Elmo 2022.

"Questa decima edizione del premio, non è semplicemente un numero da festeggiare, ma è la testimonianza di una consapevolezza - dichiara il presidente di giuria Roberto Sottile - che il tempo trascorso è stato un tempo buono. Stiamo lavorando alacremente, e come presidente di questa edizione avverto tutta la responsabilità di questo importante e delicato compito. Fare cultura – continua Sottile- significa prima di ogni altra cosa diventare più consapevoli di ciò che siamo, e offrire alla nostra comunità, sempre più ampia e multiculturale, la possibilità di potersi incontrare, dialogare e crescere in modo sano. Con questa consapevolezza, con l'associazione Piazza Dalì, stiamo lavorando per una decima edizione davvero molto particolare".

"Torniamo in piazza, nella nostra piazza, e ne siamo felicissimi, - afferma Giammarco Pulimeni, presidente dell'associazione Piazza Dalì - dopo due anni di assenza ma di continuo lavoro di costruzione di nuovi legami sociali e culturali che ci hanno visti impegnati in giro per l'Italia”. Il tema di quest'anno inizia a fare capolino sui canali social dell’Associazione Piazza Dalì grazie all’originale progetto fotografico curato da Antonio Murrone e dallo stesso Pulimeni. Immagini che lanciano, come sempre, un messaggio forte e un’identità ben riconoscibile del Premio, che in questi dieci anni ha consegnato il prezioso Elmo a personalità eccellenti del mondo della moda, del giornalismo, dell’arte e della comunicazione e che, anche quest’anno, non deluderà. "Per questo anniversario importante abbiamo deciso di porre l’attenzione al tema della cura per le persone e le cose. In un mondo- conclude Pulimeni -in cui l’attenzione è pressoché nulla, la cultura ci chiama al riprendere i piccoli gesti e puntare lo sguardo sulle cose che rendono preziose le nostre vite e le arricchiscono grazie alle relazioni umane".