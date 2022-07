Plasticfree, ripulita dai rifiuti la spiaggia di Cala Leone

Plasticfree - Pulizia Cala Leone<<Una giornata all’insegna del rispetto per l’ambiente e del volontariato, durante la quale tutti i presenti si sono rimboccati le maniche, facendo la loro parte e contribuendo alla buona riuscita di questa bellissima iniziativa.

Per l’Amministrazione, è stata un’occasione per contribuire in maniera pratica, oltre ad un bel momento di confronto con molte delle associazioni presenti, con cui ci siamo dati appuntamento per altri eventi come quello di oggi, ponendo come obiettivo, come sempre, la sensibilizzazione a un tema così delicato e il bene comune. Naturalmente, non poteva e non è mancata una visita alla vicina spiaggia di Cala Janculla, una delle più rare perle del Mediterraneo, sulla quale abbiamo in mente molti progetti. A nome di Seminara, ringraziamo gli sponsor che hanno finanziato l’evento, tutte le associazioni che hanno fatto rete e si sono impegnate si nella fase organizzativa che in quella operativa e tutti i volontari che hanno partecipato attivamente a questa giornata>>.

Così su facebook Gregorio Garzo, vicesindaco di Seminara