Rouge et Blonde festeggia 20 anni di attività: è festa domenica 10 luglio

Rouge et Blonde

BAGNARA CALABRA - Rouge et Blonde, ormai punto di riferimento dell' hairstylist, nonchè una bella realtà aziendale a Bagnara Calabra che vede in Rocco Iannì il suo hair director, oltre ad essere consulente tecnico in Calabria per kadus gruppo Wella; per festeggiare i suoi 20 anni ti aspetta domenica sera dopo cena in salone.