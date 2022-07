Grande successo a Scilla e Bagnara per il raduno nazionale "L'eleganza sale in vespa"

Vespa Club Villa - BagnaraGrande successo per l'iniziativa “L’eleganza sale in vespa”, voluta dal Vespa Club di Villa San Giovanni. Coinvolte Scilla, Bagnara Calabra e l'intera Costa Viola.

Partenza da Scilla e arrivo a Bagnara dove, in Piazza Matteotti, si è svolto il Concorso di eleganza che ha visto sfilare concorrenti con vespe d’epoca e abbigliamento in tema con gli anni 50-60-70 e 80. Al termine della sfilata le premiazioni con saluti del Sindaco di Bagnara Calabra, Adone Pistolesi, di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, e deldelegato di Scilla Domenico Scarano. Non è mancato l'intervento di Franco Pratticò, Vespa Club Villa San Giovanni e del Presidente della Pro Loco, Bruno Ienco.